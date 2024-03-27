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Литва призвала ЕС ограничить импорт продуктов питания из Беларуси

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  • 27.03.2024, 18:44
Литва призвала ЕС ограничить импорт продуктов питания из Беларуси

Ранее страна усилила контроль за импортируемым зерном.

Европейская комиссия должна принять более строгие меры по ограничению импорта продуктов питания российского и белорусского происхождения на рынок ЕС.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Литвы Витаутас Абукаускас, сообщает Delfi.

«Литва уже усилила контроль за зерном, импортируемым из России и других стран высокого риска, - проверяется каждый вагон или транспортное средство, ввозящее продукцию - как зерно, предназначенное для литовского рынка, так и зерно, экспортируемое через Клайпедский порт», - сказал он.

Чиновник добавил, что необходимо действовать сообща, потому что решения отдельных стран ЕС по ограничению импорта не дадут желаемого результата, поскольку импорт продуктов питания, в частности зерна, свободно доступен в другие страны Евросоюза.

Заместитель министра также приветствовал предложение Еврокомиссии повысить пошлины, которые будут применяться к зерну, семенам масличных культур и продуктам из них, импортируемым из России и Беларуси, но вместе с тем подчеркнул, что масштаб проблемы намного больше.

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