Польша удвоит свой вклад в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для Украины 27.03.2024, 19:48

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Об этом заявил глава МИД Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство страны удвоило свой вклад в рамках инициативы Чехии по закупке снарядов. Об этом он заявил во время визита в Латвию, пишет Bloomberg.

В то же время, выступая перед журналистами в Риге вместе с министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Каринсом, Сикорский не назвал, сколько Польша планирует выделить денег.