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Супероружие России, которого нет

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  • Ян Матвеев
  • 28.03.2024, 12:16
  • 4,586
Супероружие России, которого нет

«Циркон» оказался вовсе не «гипер».

В понедельник российская армия вновь ударила по Киеву ракетой 3М22 «Циркон» , которую российские власти называют «гиперзвуковой». Путин вообще регулярно использует ее в своих рассказах, создавая ракете флер прямо-таки супероружия.

И дело даже не в том, что «Циркон» скорее всего не гиперзвуковой — у исследователей есть серьезные подозрения, что ракета просто быстрая, не гипер. Дело в том, что супероружия не существует.

Хотя пропаганда делает все возможное, чтобы создать такое ощущение. Обсуждая некие «уникальные» параметры своего и чужого оружия, ведущие, блогеры и эксперты разогревают впечатление от параметров техники, оставляя в стороне общий контекст, характер и условия войны, тактическую составляющую. Отсюда и появляются «непобедимый танк Т-90М», «подбитый тот самый Leopard», «Abrams, который горит не хуже советских танков», ну и так далее. Отдельное внимание уделяется ракетам.

Война в Украине показала, что мощь ракетного оружия сильно преувеличена. Если мы, конечно, не говорим о ядерных зарядах. А в целом, крылатые и баллистические ракеты — довольно тонкий и дорогостоящий инструмент, для успешного применения которого необходимы качественная разведка и работа с ПВО противника.

Если подавлять РЛС и ЗРК, находить уязвимые и важные цели, точно направляя по ним ракеты, то успех будет значительным. Так поступают ВСУ, когда атакуют цели в Крыму. Черноморский флот не даст соврать.

А если пытаться просто пускать толпу ракет по принципу, «авось долетит куда-то туда», то и результат будет соответствующим. Если что-то и долетит, то скорее попадет в жилой дом, чем в военную цель.

Возвращаясь к «Циркону». Много лет Путин откровенно хвастался этой ракетой. Создавая иллюзию некоего супероружия. Ведь «гиперзвуковая», значит самая лучшая, правда? Еще и неуязвимая. А что по итогу? Первый «Циркон» оставил воронку посреди улицы. Второй — разрушил пустой спортивный зал здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна. Как говорится, а разговоров-то было.

Естественно, это не отменяет опасность «Циркона» как оружия террора мирных граждан. Но с военной точки зрения, учитывая дороговизну и редкость, получается, что 3М22 «Циркон» не просто не супероружие, которое вот-вот поставит противника на грань поражения, а скорее антиоружие, которое одно стоит как все ФАБ с УМПК вместе взятые.

Допустим, «Циркон» действительно гиперзвуковой. Допустим, его так и не получится сбить. Но что толку, если он прилетит в какой-то сарай, где по данным разведки стоят все «Пэтриоты» Украины разом. А на деле — два ржавых трактора и борона.

Ян Матвеев, Telegram

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