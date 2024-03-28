В Италии открыли самый высокий подвесной мост в Европе 1 28.03.2024, 14:17

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Чтобы пройти весь мост от начала до конца, потребуется около 40 минут.

Витальянском регионе Умбрия открыли самый высокий подвесной мост в Европе. Он находится на высоте 175 метров и проходит через озерную долину, которая лежит между двумя деревнями.

Длина моста — 517,5 метра. Он состоит из 1023 ступеней с промежутками, которые призваны добавить туристам острых ощущений.

Чтобы пройти весь мост от начала до конца, потребуется 30 — 45 минут.

Для туристов есть некоторые ограничения. Посетители должны быть ростом не менее 120 см и отличаться хорошим ментальным и физическим здоровьем.

Мост будет открыт для туристов круглый год. Билеты стоят 25 евро. Всем посетителям предоставят ремни безопасности, которые будут пристегнуты к поручню моста.