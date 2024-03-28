В СИЗО Петербурга отправили белоруса, который держал на цепи и морил голодом свою дочь 3 28.03.2024, 14:36

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Девочке 12 лет.

Суд в российском Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 43-летнего белоруса, которого подозревают в истязании 12-летней дочери . Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, мужчина систематически избивал девочку, удерживал ее на цепи и лишал еды.

Как пишет ТАСС, обвиняемый — уроженец Витебской области. Ранее российский телеканал РенТВ сообщал, что его зовут Николай Тимофеев. Он переехал в Россию, желая спасти дочь от пьющей матери, пристегивал девочку на цепь, чтобы та не ходила гулять, часто не давал ей поесть.

Сообщается, что после очередной ссоры девочка ударилась о стенку рукой и попала в больницу. Там она рассказала о том, как живет, после чего ее поместили в соцприют.

По статье об истязании заведомо малолетней мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.