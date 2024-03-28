Ключевые три фактора: эксперт объяснил, сколько еще Путин может вести войну против Украины 28.03.2024, 16:41

И где возьмет на это средства.

У России есть такое количество бронетехники, благодаря которой она может воевать против Украины еще не менее двух лет. В то же время очень большой человеческий ресурс, который Москва может вооружить самым простым оружием, позволит стране-агрессору и дальше забрасывать фронт большими пехотными валами по примеру Бахмута.

Такое мнение эксклюзивно OBOZ.UA озвучил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. По его словам, на способность России вести войну влияют три фактора – финансы, количество бронетехники и человеческий ресурс.

«Нужно комбинированно подходить к ситуации – деньги, хлам и люди, три момента. Что такое хлам? Бронетехника, которая есть на складах. Мы сейчас ориентировочно почти 7 тысяч танков уничтожили и почти 11 тысяч артиллерии, это главный ударный потенциал разной бронетехники на начало войны, разной всякой было от 15 до 20 тысяч, это самый большой запас в мире, который существует в природе, большего не было. Если условно это 15 тысяч, идти по принципу, что из трех машин лепят одну, то 15 делим на три и имеем еще 5 тысяч, при нынешнем темпе войны это твердых два года», – сказал эксперт.

Петр Черник добавил, что аналогичная ситуация у оккупантов с артиллерией, однако самый главный их ресурс – это люди, поскольку РФ воюет большими пехотными волами, по «классической Сталинской методичке».

«Русские» не могут проиграть на поле боя, сколько солдатских жизней надо затратить, столько и затратят. Путин постоянно говорит: «Нас невозможно победить на поле боя, у нас есть почти бесконечный человеческий ресурс». Он не бесконечный, но он очень велик на эту минуту, от полутора миллионов до трех миллионов», – отметил эксперт.

По его словам, даже если «идти по нижней планке» – взять во внимание полтора миллиона человек, Россия может поставить их в строй, дать автомат Калашникова, «одеть в куфайку, обуть в кирзаки, дать горстку сухарей, а то и ничего не дать» и бросить воевать против Украины.

«100 боевых грамм – это практика Второй мировой войны, это правда, перед большими наступательными операциями всем наливали по 100 граммов спирта, даже не водки, а спирта, это исторический факт. Железнодорожными эшелонами этот спирт возили, были специальные команды, которые его охраняли, дело шло на поражение, если кто-то попытался до него добраться», – напомнил эксперт.

Такая тактика выглядит вполне реалистичной в рядах армии РФ и сегодня.

«Запросто, автоматов Калашникова за всю историю с 47-го года, когда был создан первый АК-47, до сих пор, а завод не стоит, завод в Туле работает, их производит на конвейере, изготовили более 100 миллионов. Вдумайтесь в эту цифру. 100 миллионов на складах нет, но несколько миллионов точно есть. А еще есть ружье Мосина – 37 миллионов. А есть еще самозарядный карабин Симонова – 15 миллионов, а есть оружие второй мировой ППП, ППС – 8 миллионов. Вооружить элементарным простейшим оружием, и, как в Бахмуте, большими пехотными валами забрасывать все, что можно, они смогут», – объяснил Петр Черник.

Он также добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин сочтет поражением даже выход Украины на границы до 24 февраля 2022 года.

«У Путина очень простая понятная дихотомия. Поражение – это в его понимании даже выход на разграничение – то есть мы втиснули оккупированные территории до февраля 2022 года. Возможно ли? Вполне, это тоже поражение, он этого допустить не может. А где точка надлома и для нас и для них? Извините, этого никто не знает на планете. Будет ли она? 100 процентов. Вопрос когда и в чью пользу. Все, что нужно понимать», – сказал эксперт.