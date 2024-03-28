Какие «сюрпризы» готовит Центральная Европа для Кремля 28.03.2024, 16:55

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Григорий Месежников

В регионе происходят чрезвычайно важные события.

Центральная Европа пришла в движение. В Словакии в первом туре президентских выборов победил проевропейский кандидат. В Венгрии начались массовые протесты против «друга Путина» Виктора Орбана, а чешский президент Петр Павел создал «снарядную коалицию», которая может спасти Украину.

Какие еще «сюрпризы» готовят страны региона для Путина? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— В Словакии пройдет второй тур президентских выборов. В первом победа была за проевропейским Иваном Корчоком. Союзник Фицо Петер Пеллегрини получил меньше голосов. У кого больше шансов стать президентом?

— Считаю, что все-таки больше шансов у Корчока, так складываются обстоятельства. Но понятно, что победа Пеллегрини не исключена. Сейчас оба кандидата пытаются заручиться поддержкой разных групп электората. Пеллегрини пытается склонить на свою сторону тех избирателей, которые голосовали за кандидатов националистической ориентации, непрошедших во второй тур

Иван Корчок ведет себя несколько по-иному, он пытается привлечь на свою сторону тех граждан, которые не приняли участие в первом туре голосования, именно в тех местах, городах или селах, где у него были показаны хорошие результаты. Корчок ориентируется на то, что еще остались люди, которые могли бы во втором туре прийти и проголосовать в его пользу.

Не хочу вдаваться в какие-то социологические выкладки, но мне кажется, что имея уже сейчас преимущество в 125 тысяч голосов по сравнению с Пелллегрини, этот подход Корчока более продуктивен. Скорее всего, ему все-таки удастся сохранить свое преимущество и, возможно, даже его расширить.

— В Венгрии сейчас идут протесты против правительства Виктора Орбана. Народные выступления проходят в политически чувствительное для Орбана время – накануне выборов в Европейский парламент, которые пройдут в июне этого года. Как думаете, есть ли шансы у оппозиции в этой стране?

— Я бы хотел предварить ответ на этот вопрос очень интересной связкой. Дело в том, что Виктор Орбан и его партия, его правительство, по сути дела вступили в выборы президента здесь, в Словакии. Они создавали особые условия для Петра Пеллегрини, занимались его промо у себя на телевизионных каналах, чтобы часть избирателей венгерской национальности Словакии склонить на его сторону.

Здесь участвовал на выборах президента в качестве кандидата председатель партии венгров Словакии Кристиан Форро, он набрал где-то около 3% голосов. Форро известен своей положительной позицией в отношении Виктора Орбана, поэтому он от имени своей партии призвал венгерских избирателей проголосовать за Пеллегрини. Но это сразу же встретило несогласие части самой этой партии. Это, кстати, для Ивана Корчока тоже важно, потому что на всех предыдущих выборах словацкие венгры чаще всего голосовали за кандидата, который был близок по своему профилю к Корчоку, за гражданского, правоцентристского и демократического кандидата.

Виктор Орбан и венгерский правительственный истеблишмент предыдущие пару месяцев принимали определенное участие в кампании на стороне Пеллегрини. В первом туре это не помогло, а сейчас у него, Орбана, у самого проблемы в своей собственной стране. Ивану Корочку может помочь то, что человек, который пытался поддержать здесь, в Словакии, его соперника, сейчас сам имеет проблемы, причем проблемы очень важные, весьма серьезные.

Эти проблемы начались после того, как добровольно ушли в отставку прошлый президент Венгрии Каталин Новак и экс-министр юстиции Юдит Варга. Они покинули посты из-за громкого скандала, связанного с педофилией людей, близких к партии «Фидес». Все развитие этих событий начало сейчас двигаться в сторону ослабления Виктора Орбана, который является главным актором событий.

Бывший муж Юдит Варги Петер Мадяр пытается на волне недовольства Виктором Орбаном, на волне критики его правления, сейчас мобилизовать людей на массовые манифестации. Он был как минимум вхож в венгерскую государственную власть, скорее всего — занимал там какие-то менеджерские экономические позиции, и сейчас пытается использовать то, что у него есть какая-то инсайдерская информация.

В Будапеште протесты длятся уже несколько недель, там были разные по численности манифестации, но позавчера произошла по-настоящему массовая акция. Но все-таки я бы пока не переоценивал силу этих протестов, хотя они, конечно, очень важны.

В Будапеште «Фидес» имеет более скромные позиции по сравнению с остальной частью Венгрии, это город, который обычно поддерживал либералов. Так что пока эти манифестации не такой уж и сильный показатель отношения венгерских граждан к правительству Виктора Орбана, но это, конечно, немаловажно.

В Венгрии на данный момент представительская демократия, парламентская система. Общее развитие ситуации будет определяться соотношением сил в парламенте. Но с другой стороны, посмотрим, не изменятся ли избирательские преференции населения, не ослабится ли при этом партия «Фидес».

Мне кажется, что Виктор Орбан пока довольно крепко сидит в седле, однако его авторитет пошатнулся после того скандала, который я упомянул, из-за этих манифестаций. Думаю, что скорость, с которой эти две дамы ушли в отставку, свидетельствовала о том, что Орбан был очень обеспокоен. Может быть, он и не знал прямо о том, что происходило, но в любом случае он понял, что эта афера может подорвать и его личный авторитет. Происходящее вызвало просто волну отвращения.

Пока сложно спрогнозировать, как будут развиваться события, пока я не зарегистрировал таких действий оппозиционных сил, которые бы свидетельствовали, что формируется какая-то реальная альтернатива с солидной избирательной поддержкой. Но это не означает, что она не может возникнуть. Нужно внимательно следить за тем, что происходит.

— Сильную инициативу начал президент Чехии Петр Павел. Прага нашла деньги и снаряды для Украины, показав сильную политическую волю. Какие еще сюрпризы для Путина могут готовить страны Центральной Европы?

— Да, это очень важная инициатива, к ней присоединилась Польша и другие страны. К сожалению, словацкое правительство к ней не присоединилось, хотя гражданское общество Словакии однозначно на стороне Украины. Кстати, во время этой избирательной кампании по выборам президента нынешнее словацкое правительство пытается своего кандидата представлять как кандидата мира, который якобы ничто не пошлет на территорию Украины, никакого оружия, ни одного солдата. А Корчока, кандидата от оппозиции, пытаются деятели правительства выставить как кандидата войны, как якобы разжигателя вооруженного конфликта.

К сожалению, Словакия при этом правительстве в этой очень важной чешской инициативе не примет участие. Но, насколько я знаю, не только Польша, но и другие страны Евросоюза и НАТО к этой инициативе уже присоединились. По последней информации речь идет уже не о 800 тысяч снарядов — нашлись средства на 1,5 миллиона, это очень важно. Петер Павел и Чехия, помогая Украине, ведут себя в этом отношении просто идеальным образом.

Что еще можно ожидать? Думаю, от этой части Европы стоит ожидать усиления поддержки Украины, но со стороны Венгрии и, к сожалению, Словакии, только чисто моральную поддержку, со стороны оппозиции и гражданского общества. В Венгрии тоже есть люди, которых позиция нынешнего правительства не устраивает, которые прекрасно понимают, что означала гегемония Советского Союза в свое время и России. У Венгрии с Россией очень сложные отношения еще с 19-го века: в 1848-м году было подавление венгерского восстания, в 1956-м восстание против просоветского режима было также подавленно советскими войсками.

Так что в Венгрии та часть населения, которая поддерживает Украину, тоже может о себе заявить в случае изменения ситуации. Пока этого не наблюдается, но ничего нельзя исключить.

Можно также ожидать полную поддержку Украины в деле подключения к евроинтеграции, поддержку идеи членства Украины в НАТО. Также сейчас особенно важна, особенно в Польше это видно, еще и проблема украинской агропродукции. В Чехии это меньше проявляется, но эти проблемы тоже существуют. Я думаю, что эти два государства попытаются быстро это решить с Украиной. Кстати, и Польша, и Чехия указывают на то, что необходимо ограничить доступ российских производителей сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. Потому что с одной стороны тут вроде как высказываются эти агробароны против украинской продукции, но в то же время Россия ввозит свою продукцию и пользуется потом этими возможностями для наращивания своих действий в Украине, финансирования войны по сути дела. Так что я думаю, что от Польши и Чехии можно ожидать еще действий такого характера, направленных против проникновения российской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

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