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Видеохит: Медведи в сафари-парке катаются на катамаране

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  • 28.03.2024, 17:35
  • 1,624
Видеохит: Медведи в сафари-парке катаются на катамаране

Животные стали настоящими звездами Сети.

Сотрудники сафари-парка «Woburn Safari Park» (Риджмонт, Англия) решили предоставить своим подопечным необычное развлечение.

После проливных дождей часть территории, огороженной для 11 медведей, превратилась во временное озеро. И именно на это озерцо доставили катамаран в виде лебедя. Сотрудники надеялись, что любопытные мишки исследуют этот новый интересный предмет, а чтобы подстегнуть любознательность зверей, в катамаран положили различные лакомства.

Mедведи не подкачали. И людям, работающим в «Woburn Safari Park», и посетителям оставалось только потешаться и умиляться, наблюдая за тем, как животные исследовали невиданное плавсредство и немного прокатились на нём.

Инициатива работников не только обеспечила медведям интересный досуг, но и привела в восторг гостей парка.

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