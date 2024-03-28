В РФ арестовали топ-менеджера «Росатома» 1 28.03.2024, 21:25

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Обвиняют в крупной взятке.

Басманный суд Москвы заключил под стражу директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадия Сахарова по обвинению во взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Он пробудет в СИЗО до 26 мая. Топ-менеджеру грозит до 15 лет лишения свободы.

О задержании Сахарова стало известно в четверг. Вместе с ним повязали первого заместителя генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Последнего обвинили в даче взятки должностному лицу (часть 5 статьи 291 УК). Подробности дела не приводятся.

Сахаров является директором по капитальным вложениям «Росатома» с 2010 года. Также он входит в правление и занимает пост вице-президента Российского союза строителей (РСС) по инжинирингу и взаимодействию с международным экспертным сообществом.

Сам Сахаров рассказывал в 2023 году, что проработал в стройкомплексе атомной отрасли более 20 лет. В последние годы он отвечал за реализацию стратегических проектов по сооружению в России многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) и энергоблока БРЕСТ-ОД-300.

Это уже не первое дело о взятке в отношении связанных с «Росатомом» топ-менеджеров. Летом прошлого года по аналогичному обвинению арестовали гендиректора «Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами» подполковника запаса ФСБ Игоря Игина. Предприятие входит в госкорпорацию. По версии следствия, Игин получил 132,5 млн рублей от руководства петербургского ООО «Спецпроект» в обмен на госконтракты. За год до ареста топ-менеджера наградили орденом Почета.