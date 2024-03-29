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Как белорусы будут отдыхать и работать в мае

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  • 29.03.2024, 11:06
  • 1,956
Как белорусы будут отдыхать и работать в мае

Есть возможность взять отпуска по особой схеме.

Март почти пролетел, и апрель пролетит. Поэтому уже сейчас пора задуматься о майских праздниках, ведь, как известно, у некоторых отдых тяжелее работы. Так что есть еще месяц, чтобы подготовиться.

«Онлайнер» рассказал, сколько выходных нас ждет в мае, чтобы вы успели взять отпуска по особой схеме.

Удивительно праздничный месяц. В середине недели — 1 Мая (День труда). Потом 9 мая (День победы). И после нерабочий день 14 мая (Радуница). Понедельник, 13 мая, переносится на субботу, 18-го, так что не забудьте про эту отработку.

Министерство труда и социальной защиты подсказывает, что некоторые организации могут внести свои коррективы в расписание выходных и рабочих дней. Но давайте будем честны: когда дело касается выходных, все знают, что главное — это забрать свою долю солнца.

А вот затем «лишних» выходных, которые совсем не лишние, будет поменьше. И реже.

3 июля — это среда. Ноябрь: 7 ноября — четверг. Если рабочую пятницу перенесут на другой день, то будем отдыхать четыре дня подряд — с 7-го по 10-е число.

Декабрь: Рождество — в среду. Плюс выходной день в этом месяце.

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