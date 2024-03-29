Лукашенко снял с должностей главу своей администрации и министра труда 3 29.03.2024, 11:39

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Игорь Сергеенко

Диктатор подписал указы.

Лукашенко 29 марта подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей, сообщили в пресс-службе диктатора.

Игорь Сергеенко который «избрался» в «палату представителей» «национального собрания», освобожден от должности главы администрации в связи с переходом на выборную должность служащего.

На том же основании освобождены от должностей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, помощник Лукашенко — инспектор по Минску Александр Барсуков, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, ректор Академии управления Вячеслав Данилович.

Также генерал-майор Геннадий Лепешко освобожден от должности начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», а генерал-майор юстиции Андрей Лис — от должности начальника управления Следственного комитета по Минской области. Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с «избранием» «депутатами».

Николай Маратаев освобожден от должности заместителя председателя и судьи Гомельского областного суда в связи с избранием на другую должность. Он также исключен из состава президиума Гомельского областного суда.