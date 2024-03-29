закрыть
29 марта 2024, пятница, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко снял с должностей главу своей администрации и министра труда

3
  • 29.03.2024, 11:39
  • 3,134
Лукашенко снял с должностей главу своей администрации и министра труда
Игорь Сергеенко

Диктатор подписал указы.

Лукашенко 29 марта подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей, сообщили в пресс-службе диктатора.

Игорь Сергеенко который «избрался» в «палату представителей» «национального собрания», освобожден от должности главы администрации в связи с переходом на выборную должность служащего.

На том же основании освобождены от должностей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, помощник Лукашенко — инспектор по Минску Александр Барсуков, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, ректор Академии управления Вячеслав Данилович.

Также генерал-майор Геннадий Лепешко освобожден от должности начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», а генерал-майор юстиции Андрей Лис — от должности начальника управления Следственного комитета по Минской области. Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с «избранием» «депутатами».

Николай Маратаев освобожден от должности заместителя председателя и судьи Гомельского областного суда в связи с избранием на другую должность. Он также исключен из состава президиума Гомельского областного суда.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип