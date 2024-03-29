Бластеры против «Цирконов»: ВСУ применили секретное оружие? 1 29.03.2024, 14:04

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Эксперты раскрыли подробности.

В последних атаках на Киев российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» не оправдали возложенных на них надежд. Они не достигли своих целей и не соответствуют заявленным характеристикам. Такое вывод подкрепляется анализом обломков ракет и предположением о их сбитии системами Patriot или SAMP/T, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины. Учитывая, что «Циркон» был разрекламирован Кремлем как некое «супероружие», сбитие сразу двух ракет породило версии о том, что российские ракеты были сбиты при помощи некого секретного оружия. Возможно лазерного. Вместе с тем несмотря на продолжающиеся дебаты о потенциальном использовании лазерного оружия, фокус остается на реальных возможностях и ограничениях современного вооружения в условиях реальных боевых действий, пишет «Апостроф».

«Гипер» не «гипер»

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», использованные Россией для атак на Киев 7 февраля и 25 марта, не выполняют свою боевую функцию. Как заявил руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий в интервью «Суспільному», хваленые российские «Цирконы» не достигают цели и не соответствуют характеристикам, заявленным российскими властями.

К таким выводам Андрей Кульчицкий пришел, проанализировав обломки ракет.

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что там заряжено, а также все характеристики в духе «супер» и «гипер» — все это слова. На самом деле до боевого применения ракете еще идти и идти», — отметил эксперт в комментарии журналистам.

Из его слов следовало, что два российских «Циркона», предположительно, были сбиты системами Patriot, которые на вооружении Сил обороны Украины. Он также упомянул, что боевая часть ракеты содержит не более 40 килограммов взрывчатого вещества. Однако детальный анализ еще ведется, чтобы определить состав взрывчатки.

Как известно, 25 марта практически синхронно с объявлением о воздушной тревоге, в Киеве раздались взрывы. Первоначально сообщалось, что ПВО нейтрализовала две баллистические ракеты, запущенные Россией с территории временно оккупированного Крыма. Издание Defense Express, ссылаясь на свои источники, утверждало, что 25 марта силы ПВО могли сбить над Киевом две российские ракеты ЗМ22 «Циркон». Это, по их словам, было второе известное использование этих ракет после неудачной попытки атаки на Киев 7 февраля.

Параллельно с этим ряд каналов в Телеграм начали разгонять информацию, что российские «Цирконы» с территории Крыма до Киева долетают всего «за три минуты». Как настаивают в Defense Express, админы указанных каналов пытались «хайпануть» на теме якобы российского супероружия.

«Согласно информации, которую Defence Express получила из собственных источников, на основном маршевом участке скорость составляет около 5,5-7,5 Махов. При заходе цель, когда ракета идет в пике, то она развивает скорость 7,5 Махов, но а когда в ходе полета она приближается к земле, то скорость падает до 4,5 Махов. Авторы этих ТГ-каналов взяли максимальную скорость в 7,5 Махов и посчитали по прямой от Крыма до Киева, при этом неправильно пересчитали с Махов на километры в час», - пояснил в эфире Апостроф TV главный редактор Defence Express Олег Катков.

Если максимально упростить, то с территории оккупированного Крыма «Циркон» может лететь к Киеву за 7 минут, что все равно делает его грозным оружием. С другой стороны, относительно небольшая боевая часть (100-150 кг) делает его менее опасным по сравнению с другими российскими ракетами, способными нести 350-500 кг взрывчатки.

Основной версией, которую обсуждают в экспертном сообществе, является та, согласно которой «Цирконы» 25 марта над Киевом, скорее всего, сбивали Patriot или SAMP/T, что на самом деле представляют собой самый простой вариант обороны от гиперзвуковых и аэробалистических ракет.

От теории – до практики

Соответственно, одной из первоначальных версий было то, что российские «Цирконы» могли быть сбиты неким секретным лазерным оружием. Тем более, что уже были подверженные случаи, когда Силы обороны Украины использовали оружие с лазерным компонентом против российских ударных БПЛА. Речь идет о системе лазерного наведения.

Версии относительно того, что «Цирконы» «приземлили» именно лазерным оружием пока остаются на уровне теории.

«Грубо говоря, лазерное оружие – это просто очень дорогая версия анти-дронового ружья. Пока у нас не было сообщений о том, что нам были поставлена в страну дополнительная номенклатура, которая бы включала лазерный компонент. Гораздо важнее, что россияне пытались применить «Цирконы», но у них ничего не получилось. В некотором смысле, неплохо, что вокруг этого провала до сих пор может сохранятся некоторая неопределенность и интрига, в том числе, чтобы противник не смог сделать выводы из собственных технических просчетов», - отметил в комментарии «Апострофу» эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Даже если лазерное оружие не применялось против российских «Цирконов», это не означает, что оно не может в перспективе появиться. Министерство обороны Великобритании в начале года сообщило, что провело тестирование лазерного оружия DragonFire. Испытания проходили на военном полигоне в архипелаге Гебриды.

DragonFire была впервые задействована в Великобритании для уничтожения воздушных целей. Хотя дальность действия системы не разглашается, она эффективна в пределах прямой видимости и способна поражать любые цели, которые можно увидеть. Министерство подчеркивает высокую точность системы, сравнимую с попаданием в монету размером в 1 фунт стерлингов с расстояния одного километра.

Лазерное оружие DragonFire уже прошло испытания в Великобритании

Энергетическое лазерное оружие обладает способностью поражать объекты со скоростью света, вызывая повреждения структуры цели или достигая «более значительных эффектов» при попадании в боеголовку.

Лазерное вооружение имеет перспективы стать экономичной альтернативой для миссий, текущее выполнение которых требует использования ракет. Эксплуатационные расходы на лазерное оружие, как правило, не превышают 10 фунтов стерлингов за выстрел.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс выразил мнение, что такое оружие может кардинально изменить характер ведения военных действий, сократив необходимость в дорогих боеприпасах и уменьшив риски побочного ущерба.

Возможен ли вариант, что лазерное оружие не просто разработали и протестировали, но уже тайком передали Украине? Увы, но военные эксперты не считают такую версию реалистичной.

«У нас есть некоторые проблемы с поставками «обычных» вооружений, поэтому предполагать, что нам могут прямо передать некие сверхсекретные разработки последнего поколения, было бы несколько наивным. Сейчас для нас важны два момента. «Цирконы» не такие «шустрые» как бы хотелось врагу. Наши ПВО способны их сбивать. Второе, нам нужно сосредоточиться на том, где именно из запускают и бить по пусковым установкам. Согласно моим предположениям, «Цирконы» могли запустить с территории между Севастополем и бухтой Ласпи с модернизированных систем «Бал» и «Бастион», - говорит «Апострофу» военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

Экономно и мощно

Вместе с тем не стоит исключать вариант передачи Киеву таких вооружений в будущем или создание совместного производства со странами НАТО.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что Военно-воздушные и Военно-морские силы США запросили у оборонной компании Raytheon разработку, создание и тестирование систем, цель которых — выведение из строя электронных компонентов противника с использованием взрывов энергии.

Raytheon, отвечая на запрос Пентагона, объявила о намерении предоставить прототипы для программы продвинутой электромагнитной нейтрализации и поражения с использованием направленной энергии в финансовых годах 2024 и 2026.

Компания уточнила, что эти прототипы оружия будут устойчивыми и мобильными для применения на передовой в борьбе с «воздушными угрозами».

Президент по передовым технологиям в Raytheon Колин Вилан заявил, что некинетические системы обороны играют ключевую роль в стратегии национальной безопасности США.

«Новые мощные микроволновые системы от Raytheon представляют собой экономически выгодные и надежные решения, которые функционируют со скоростью света, давая нашим военным преимущество в защите от быстро движущихся и маневренных угроз», — уточнил он.

Ранее Raytheon разрабатывала для ВВС США микроволновую систему контр-электроники с увеличенным радиусом действия, известную как CHIMERA. В свою очередь, британское отделение Raytheon объявило в начале года о планах интеграции другого вида оружия направленной энергии — высокоэнергетического лазера — на бронированную машину Wolfhound.

Оружие направленной энергии (DEW) воздействует на цель с помощью интенсивной энергии без использования традиционных снарядов. Оно включает в себя использование лазеров, микроволн, пучков частиц и акустических лучей. Это оружие применяется для нейтрализации живой силы, ракет, транспортных средств и беспилотников. Находясь в стадии разработки и тестирования, DEW обладает уникальным преимуществом: лазеры распространяются со скоростью света, исключая необходимость компенсации движения цели на больших дистанциях, что делает уклонение от лазера после активации невозможным.

«Конечно, разработки таких вооружений ведутся, но многое все еще остается на уровне экспериментов и теории, потому что против законов физике не пойдешь. Обратите внимание, что DragonFire тестируют в условиях чистого неба и хорошей погоды. Почему? Потому что если идет дождь или просто на улице туман, то лазеры в такой ситуации бесполезны», - пояснил в комментарии «Апострофу» политический аналитик, эксперт по ракетным вооружениям Александр Кочетков.

Согласно данным из открытых источников Пентагон инвестирует около одного миллиарда долларов в год в разработку DEW, целью которой является интеграция этого вооружения на борту самолетов, кораблей и наземных транспортных средств для противодействия дронам и ракетам. С другой стороны, как настаивают в Defence Express, власти США тратят на гиперзвуковое оружие существенно больше – 40-60 млрд долларов. Из этого можно сделать косвенный вывод, что именно для Пентагона может быть приоритетом.

Конечно, реальную информацию о том, какое именно лазерное оружие разрабатывают в США никто озвучивать не станет в виду секретности подобных разработок, но в истории с разработкой и применением DEW одним из камней преткновения являются именно физические ограничения.