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Удар на поражение: в РФ слили детали ликвидации Су-27 над Севастополем

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  • 29.03.2024, 15:39
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Удар на поражение: в РФ слили детали ликвидации Су-27 над Севастополем

У российского «Панциря» могли быть серьезные проблемы.

Вчера, 28 марта, российская ПВО дружественным огнем уничтожила свой же истребитель «Су-27» над оккупированным Севастополем.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, который, предположительно, связан с российскими спецслужбами.

Ресурс уверяет, что борт был уничтожен с помощью ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь».

«По неизвестной причине уведомление о вылете своего Су-27 в ПВО не получили. Из-за того, что боевой расчет ЗРПК на свой запрос не получил ответ от пилота Су-27, было принято решение о нанесении удара по самолету на поражение», - сообщил российский канал.

Он уточнил, что у «Панциря» были проблемы с радиолокационным запросчиком, в результате чего экипаж не смог связаться с пилотом Су-27.

Отметим, что уничтожение Су-27 произошло средь бела дня на глазах у многочисленных наблюдателей. Очевидцы успели снять ЧП на видео. Борт, пораженный ракетой, рухнул в море и при столкновении с водой взорвался.

Пилот, по сообщению российских СМИ, сумел покинуть борт до того, как он рухнул. Военный выжил.

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