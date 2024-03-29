Politico: РФ глушит GPS-сигналы для самолетов над Балтийским регионом 6 29.03.2024, 18:04

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РФ регулярно атакует самолеты стран НАТО.

Самолеты, пролетающие над Балтийским регионом, сталкиваются со случаями глушения GPS-сигналов. Россию считают виновником этих проблем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

- Эпизоды отключения электроэнергии, известные как глушение GPS, происходят регулярно с начала войны в Украине в 2022 году, - пишет издание.

Politico уточняет, что помехи сконцентрированы в Калининградской области РФ.

- Россия регулярно атакует самолеты, пассажиров и суверенную территорию стран НАТО, - сказала президент Фонда устойчивой навигации и синхронизации Дана Говард.

Она назвала эти случаи реальными угрозами и напомнила о том, как во время случайного глушения в 2019 году пассажирский самолет едва не врезался в гору.

Агентство авиационной безопасности ЕС изучает этот вопрос, но пока регуляторы заявляют, что проблемы с GPS не представляют опасности для полетов.

Сбои в работе GPS растут

Случаи помех, о которых сообщают пилоты, неуклонно растут с января 2022 года. Об этом говорит европейская организация по безопасности аэронавигации, которая получает отчеты от пилотов через свою систему добровольного сообщения об инцидентах EVAIR.

0 В течение первых двух месяцев 2024 года EVAIR зафиксировала значительный рост количества сообщений о сбоях в работе GPS. В абсолютных цифрах мы получили 985 отключений GPS по сравнению с 1371 за весь 2023 год, - сообщили в Евроконтроле.

Там добавили, что за первые два месяца этого года инцидентов было почти в семь раз больше, чем за первые два месяца 2023 года.

РФ не впервые обвиняют в глушении сигналов GPS для самолетов

В январе Институт изучения войны писал, что в Польше и Балтийском регионе были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Тогда не исключалось, что это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Позже в Эстонии обвинили Россию в том, что она стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения в Восточной Европе.

А недавно Россия заглушила спутниковый сигнал самолета министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, когда он пролетал мимо российского Калининграда.