В Чехии женщине случайно сделали аборт 2 29.03.2024, 22:15

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Ее перепутали с другой пациенткой.

Жуткая история недавно произошла в Праге. Как сообщил местный телеканал CNN Prima News, в пражской больнице «Буловка» врачи перепутали двух пациенток. Одной из них по ошибке сделали аборт.

СМИ передают, что все случилось в понедельник. Две иностранки, постоянно проживающие в Чехии, пришли на прием к врачу. Беременную ожидал плановый осмотр, а другая готовилась к операции для лечения матки. В медиа пишут, что такую же проводят во время аборта. В итоге из-за путаницы женщина лишилась плода.

«Согласно имеющимся данным, в результате серьезного нарушения и несоблюдения правил внутреннего распорядка со стороны соответствующих сотрудников операция была начата с неправильно идентифицированным пациентом», — рассказала телеканалу пресс-секретарь больницы Столейда Либигерова.

Произошедшее вызвало резонанс в обществе, его активно обсуждают в прессе. Политик, доктор медицинских наук Камил Фархан заявил: если вина врачей будет доказана, больница обязательно должна выплатить потерпевшей необходимую компенсацию. «Однако никто не сможет материнскую потерю заменить материально», — добавил Фархан.

Тем временем расследованием дела занялись правоохранительные органы. Врачи, которые могут быть виновны в произошедшем, отстранены от работы.