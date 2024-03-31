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Под Авдеевкой ВСУ уничтожили российских роботов

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  • 31.03.2024, 8:40
  • 4,826
Под Авдеевкой ВСУ уничтожили российских роботов

Видеофакт.

Армия РФ начала использовать в войне против Украины наземные роботизированные платформы, вооруженные АГС-17. Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, бойцы которой воюют на Авдеевском направлении.

«Оккупанты начали применять наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом АГС-17», — сказано в сообщении.

Военные отмечают, что враг задействовал на этом участке фронта две такие системы, обе они были уничтожены украинскими бойцами при помощи FPV-дронов. Бригада опубликовала кадры уничтожения военной техники противника. На них видны точные попадания, которые превратили российских роботов в груду металла. По словам военных, пока это единичные случаи применения россиянами такой техники на поле боя.

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