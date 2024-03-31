В России предложили выпускать «социальную» водку 14 31.03.2024, 14:19

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Чтобы бороться с нелегальным алкоголем.

В России в целях борьбы с нелегальным алкоголем следует наладить производство дешевой водки для малоимущих, заявил News.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Он отметил, что минимальная стоимость бутылки этого крепкого напитка в магазинах страны составляет 300 российских рублей, а на нелегальном рынке — 100 российских рублей. «Сделайте водку для нищих — социальную водку, массовую водку, назовите как хотите — за 100 рублей, и проблема с продажей нелегального алкоголя будет решена», — сказал Дробиз.

По его словам, «каждый день» в России находят подпольные заводы по производству спиртных напитков и незаконные точки сбыта. Однако с учетом высоких цен на эту продукцию бороться с нелегальным рынком экономическими методами бесполезно до тех пор, пока уровень минимальной зарплаты в стране не достигнет 35-40 тыс. росс. рублей, считает Дробиз.

В связи с этим он призвал брать пример с Европы, где легальный алкоголь доступен для всех без исключения слоев населения: так, в большинстве стран ЕС можно купить бутылку вина за €1-1,5 притом, что пособие по безработице составляет €700-800.

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2023 году продажи крепких спиртных напитков в России увеличились до 7,2 литра на душу населения и достигли максимума за последние семь лет. При этом наибольшей популярностью пользуется именно водка: ее потребление составляет 5,3 литра на человека в год, пишет The Moscow Times.

Росалкогольтабакконтроль также подтвердил рост продаж спиртных напитков в России в 2023 году. Без учета пива, сидра и медовухи россияне купили в магазинах 229,5 млн декалитров (2,3 млрд литров) такой продукции, это на 4,1% больше, чем в рекордном 2022-м.

После начала войны с Украиной Росстат зафиксировал рост числа россиян с диагнозом «алкогольная зависимость». Всего было выявлено 54,2 тысячи таких пациентов. Из них с алкогольным психозом (сопровождается галлюцинациями, нарушениями сна и другими симптомами) — 12,9 тысячи человек.