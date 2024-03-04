закрыть
4 марта 2024, понедельник, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На территорию «Петербургского нефтяного терминала» в России упал беспилотник

  • 4.03.2024, 11:04
На территорию «Петербургского нефтяного терминала» в России упал беспилотник

Что известно.

После атаки 2 марта на Ленинградскую область страны-агрессора РФ утром следующего дня на территории нефтегазовой компании «Петербургский нефтяной терминал» в Санкт-Петербурге нашли беспилотник самолетного типа. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA со ссылкой на свои источники.

По данным канала, БПЛА был снабжен зарядом взрывчатого вещества весом около 20 кг.

Взрыва не произошло, пострадавших нет, говорится в сообщении.

Это уже второе падение беспилотника на территорию «Петербургского нефтяного терминала». Первое было зафиксировано 18 января в ходе первой с начала полномасштабной войны против Украины атаки БПЛА на Ленинградскую область.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип