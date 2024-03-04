На территорию «Петербургского нефтяного терминала» в России упал беспилотник
- 4.03.2024, 11:04
Что известно.
После атаки 2 марта на Ленинградскую область страны-агрессора РФ утром следующего дня на территории нефтегазовой компании «Петербургский нефтяной терминал» в Санкт-Петербурге нашли беспилотник самолетного типа. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA со ссылкой на свои источники.
По данным канала, БПЛА был снабжен зарядом взрывчатого вещества весом около 20 кг.
Взрыва не произошло, пострадавших нет, говорится в сообщении.
Это уже второе падение беспилотника на территорию «Петербургского нефтяного терминала». Первое было зафиксировано 18 января в ходе первой с начала полномасштабной войны против Украины атаки БПЛА на Ленинградскую область.