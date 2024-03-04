Премьер-министр Польши инициировал европейские санкции против российской и белорусской сельхозпродукции 4.03.2024, 21:20

Дональд Туск

Заявление Дональда Туска прозвучало во время его визита в Вильнюс.

Польша будет предлагать Евросоюзу ввести санкции в отношении сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Вильнюсе, что свяжется со спикером Сейма относительно подготовки такого предложения к Еврокомиссии. Об этом он заявил в Вильнюсе на брифинге после встречи с литовской коллегой Ингридой Шимоните.

Глава польского правительства убежден, что совместное европейское решение будет «гораздо более эффективным», чем отдельные шаги отдельных государств.

- Я хотел бы, чтобы мы, весь ЕС, приняли решение о санкциях против России и Беларуси, касающихся продуктов питания и сельхозпродукции. Речь идет об усилении санкций в связи с нападением России на Украину и сотрудничества Беларуси с Россией в этом нападении, — сказал польский премьер.