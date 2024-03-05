Байден и Трамп предвкушают победы в «супервторник» 5.03.2024, 11:33

Сегодня в 15 штатах пройдет голосование на предварительных выборах.

До конца сезона президентских праймериз в США еще несколько месяцев, однако большинство вопросов об их исходе, скорее всего будут сняты уже на будущей неделе.

В «супервторник» 5 марта голосование пройдет в 15 штатах, а еще в четырех штатах – семь дней спустя, передает «Голос Америки».

У демократов президент Джо Байден, судя по всему, имеет все шансы на убедительную победу, поскольку никто из его однопартийцев серьезно не оспаривает попытку нынешнего главы государства избраться на второй срок.

На республиканских праймериз доминирует бывший президент Дональд Трамп, который до сих пор побеждал во всех голосованиях, кроме прошедших в воскресенье праймериз в столичном округе Колумбия.

Несмотря на присутствие в бюллетенях бывшего губернатора от Южной Каролины Никки Хейли, Трамп, похоже, может победить в большинстве, если не во всех штатах, голосующих в «супервторник», включая Техас и Калифорнию, которые отправляют на партийный съезд большое количество делегатов.

Если 5 марта Трамп покажет ожидаемые результаты, то уже через неделю, 12 марта, когда будут голосовать еще четыре штата, он сможет получить необходимое число делегатов, чтобы гарантировать себе выдвижение от партии.

И это притом, что почти половина из 50 штатов, а также некоторые территории, к тому моменту еще не проголосуют, а до партийного съезда в Милуоки останется еще четыре месяца.

Удивительно неконкурентные праймериз

Профессор политологии в Вирджинском политехническом институте Кейтлин Джуитт отметила, что президентские праймериз в этом году оказались удивительно неконкурентными.

И в то время как действующие президенты редко сталкиваются с серьезными вызовами на праймериз, статус Трампа как последнего республиканского президента и его продолжающееся влияние на базовый электорат партии, похоже, дают ему аналогичные преимущества.

«Обычно у нас есть конкурентный процесс по крайней мере с одной стороны, если не с обеих, и поэтому во многих отношениях нынешний сезон праймериз не столь интересный, – сказала Джуитт. – Кандидаты уже заглядывают в будущее, готовясь ко всеобщим выборам раньше, чем обычно».

Правила проведения республиканских праймериз приносят определенную выгоду Трампу, отметила эксперт. В большинстве случаев все делегаты от того или иного штата идут в копилку кандидата, получившего большинство голосов, а не распределяются пропорционально.

«В “супервторник” президент Трамп получит подавляющее большинство, если не всех делегатов, приблизив сроки, когда он гарантирует себе номинацию», – сказала Джуитт.

Хейли остается в гонке

Несмотря на скромные успехи в завоевании делегатов, Хейли остается в республиканской гонке и теперь играет роль протестного кандидата. Она использует предвыборные мероприятия, чтобы заявить, что Трамп не подходит для должности президента и что, проиграв Байдену в 2020 году, он может проиграть снова.

По состоянию на прошедшие выходные, Хейли получила лишь 43 делегата, в то время как Трамп – 244. Ожидается, что с учетом 865 делегатов, распределяемых в «супервторник», этот разрыв резко увеличится.

Профессор политологии в Северо-Западном университете Хайме Домингес заявил, что, несмотря на то, что ситуация складывается против нее, Хейли все еще может оказать значительное влияние на республиканскую гонку, просто оставаясь в ней.

«Даже несмотря на то, что она уже не будет составлять реальную конкуренцию, не сможет перетягивать на свою сторону делегатов, она будет играть важную роль в том, как кампания будет освещать те или иные вопросы», – сказал Домингес в беседе с «Голосом Америки».

Левые бросают вызов Байдену

У демократов президент Байден пока побеждал на всех праймериз с большим отрывом, и ожидается, что будет побеждать и дальше. Однако некоторые левые политические силы все активнее призывают избирателей-демократов отказаться от поддержки президента.

На прошлой неделе в Мичигане Байден получил 81 процент голосов, но 13 процентов участников демократических праймериз поставили галочку в графе «не поддерживаю конкретного кандидата».

«Опираясь на импульс, полученный в Мичигане, мы должны и дальше возвышать наши голоса, направляя четкое послание президенту Байдену: нам нужно немедленное прекращение огня», – заявил исполнительный директор организации «Наша революция» Джозеф Гиваргезе.

«Если мы не изменим курс, он поставит нашу демократию под угрозу», – добавил он.