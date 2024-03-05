Кремлевская пропаганда пошла против Путина 6 5.03.2024, 12:08

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Не сошлись во мнении о пьющих россиянах.

Российский диктатор Владимир Путин в послании Федеральному собранию уверял, что в стране якобы «значительно» снизилось употребление алкоголя.

«Кстати, говоря, что касается пития — здесь у нас заметен хороший результат. Без всякого «экстремизма» мы значительно снизили потребление крепкого алкоголя и, прежде всего, крепкого алкоголя», — похвастался Путин.

Тем не менее, 26 февраля кремлевское пропагандистское агентство ТАСС опубликовало новость, которая опровергает слова Путина. По данным пропагандистов, продажи алкоголя в России в заведениях общепита за год наоборот увеличились — на 3,6%, с 7 до 7,2 л на душу населения в год.

«Это максимальное годовое потребление на человека как минимум с 2017 года, то есть за семь лет. Таким образом, после резкого скачка в 2022 году (на 7,3%) восходящая динамика продаж в 2023 году сохранилась, хоть и сбавила темпы», — говорится в материалах исследования, на которое ссылается ТАСС.

Напомним, по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного и табачного рынков, в России второй год подряд фиксируют рекордное потребление водки среди населения, которое имеет тенденцию расти и дальше.