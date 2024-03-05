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Польский Newsweek назвал Анджея Почобута «Фигурой 10-летия»

  • 5.03.2024, 12:16
Польский Newsweek назвал Анджея Почобута «Фигурой 10-летия»
Анджей Почобут

«Человек крепче стали».

Польская редакция американского издания Newsweek наградила белорусского политзаключенного, журналиста и одного из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута премией имени Терезы Таранской в категории «Фигура десятилетия».

«Отличный журналист, коллега, человек крепче стали», — говорил о нем журналист Яцек Павлицкий. Он отметил, что Почобут не смог получить награду, поскольку находится в тюрьме.

- Но он выживет. Вот увидите! Он еще напишет текст о падении Лукашенко», — отметил Павлицкий. Его слова приводит «Радыё Свабода».

Анджея Почобута задержали весной 2021 года и обвинили по двум статьям УК: в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» и «разжигании вражды или розни». В феврале 2023 года журналиста осудили на 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

С августа Почобута на 6 месяцев отправили в ПКТ. А в начале феврале стало известно, что его направили в ШИЗО. На тот момент он уже 8 месяцев не получал передач.

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