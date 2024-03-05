Уничтожение «Сергея Котова»: в ГУР назвали число ликвидированных россиян 5.03.2024, 17:35

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Часть экипажа оккупанты смогли эвакуировать.

В результате уничтожения украинскими силами патрульного корабля Черноморского флота РФ «Сергей Котов» уничтожены 7 членов экипажа и еще 6 ранены, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В результате поражения дронами российский корабль затонул, вследствие чего уничтожены 7 человек, 6 были ранены и еще 52 члена экипажа эвакуированы, сообщает «Интерфакс-Украина».

Уточняется, что миссия ГУР состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Также подчеркивается, что огневое поражение «Котова» состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива, стоимость потопленного корабля составляет около $65 млн.