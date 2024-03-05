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Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире

  • 5.03.2024, 19:52
Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире
ДЖЕФ БЕЗОС
ФОТО: SDN.SPB.RU

Он обогнал гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска.

Основатель компании Amazon Джефф Безос вернул себе первое место в глобальном индексе миллиардеров Bloomberg.

В 2024 году Безосу, чье состояние оценивается в 200 млрд долларов США, удалось обогнать в рейтинге самых богатых людей в мире владельца SpaceX Илона Маска и председателя совета директоров LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton Бернара Арно. Их состояние на данный момент составляет 198 и 197 млрд долларов соответственно. При подсчете капитала Безоса, в том числе, учитывались доходы от принадлежащей ему компании по исследованию космоса Blue Origin и продажи акций Amazon.

В последний раз 60-летний Джефф Безос возглавлял рейтинг Bloomberg в 2021 году. После лидирующая позиция закрепилась за Илоном Маском, состояние которого увеличивалось благодаря росту цен на акции его компании Tesla. Однако в 2024 году акции Tesla подешевели на 24 процента.

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