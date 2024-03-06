Зеленский поддержал: украинский спецназ воюет против РФ в Африке 6 6.03.2024, 14:09

3,406

Фото: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal выяснил, почему Украина решила присоединиться к войне в Судане.

В мае 2023 года Украина поддержала законное правительство Судана, которое боролось против мятежников и наемников ЧВК «Вагнер» из РФ. О том, почему украинские военные оказались в Африке, говорится в расследовании на портале The Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что глава Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался в затруднительном положении — в собственной резиденции его заблокировали повстанцы. После этого, как указано в статье WSJ, он обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава украинского государства согласился отправить в Судан спецназовцев, и имел на то несколько причин, пояснили расследователи.

Издание WSJ пообщалось с неназванными суданскими и украинскими военными, которые перечислили мотивы Украины:

Силы обороны тайно получали снаряды из африканской страны;

РФ присутствовала в Судане в виде наемников из ЧВК «Вагнер», причастных к добыче золота и поддержке мятежников.

«У Зеленского были причины серьезно отнестись к запросу. Бурхан тихо поставлял Киеву оружие вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. Кроме того, суданских повстанцев поддерживала российская военизированная группировка Вагнера, которая добывала золото в стране и использовала его для финансирования войны Москвы в Украине», — написали расследователи.

Один из украинцев, которые воюют в Африке, 40-летний офицер с позывным «Прада», объяснил, что Украина не может победить РФ, ведя боевые действия на «маленьком клочке земли».

«Если они имеют золотые рудники в Судане, мы должны сделать их нерентабельными», — привели журналисты слова офицера-руководителя украинского подразделения.

Судан — события в Хартуме

Расследователи установили некоторые детали спецоперации Украины. В частности, в середине августе 2023 года команда ГУР под названием «Тимур» добралась до Судана чартерным рейсом. Бойцы должны были выполнить первую задачу — разблокировать резиденцию и спасти Бурхана. Следующий шаг — охрану главного политика вооружили автоматами АКМ и глушителями. Далее — начали вытеснять наемников и повстанцев из Хартума.

Другой собеседник журналистов, 30-летний боец с позывным «Кинг», рассказал о некоторых особенностях боевых действий. Например, войска с обеих сторон воевали «в сандалиях», стреляли из автомата не целясь (держали над головой), не воевали ночью (потому что не имели приборов ночного видения). По его словам, украинцы действовали ночью, поскольку они слишком отличались цветом кожи от местных. Для ударов по мятежникам использовали, например, FPV-дроны.

Конфликт в Судане — беспорядки, которые начались в этой центральноафриканской стране в апреле 2023 года. Мятежники начали стрельбу в столице страны, окружили президентский дворец в Хартуме, обстреляли аэропорт. На момент обстрела аэропорта на нем находилось несколько пассажирских самолетов из Украины: один из них полностью сгорел.

Причастность Украины к событиям в Африке

В репортаже американских журналистов показывают кадры боевых действий в Судане. В частности, в какой-то момент зрители видят кадры, снятые FPV-дроном за мгновение до удара по цели. Похожие кадры регулярно публикуют в украинских соцсетях — в сентябре 2023 года журналисты CNN заявляли, что это является доказательством причастности Украины к событиям в Африке.

Отметим, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов прокомментировал публикации западных СМИ, в которых говорили о якобы действиях украинских разведчиков. По его словам, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть подобные видео. Однако подчеркнул, что Украина будет действовать везде, где попытается вредить РФ.

Между тем о появлении суданских снарядов на линии фронта в Украине стало известно в августе 2023 года. В частности, бойцы ВСУ показали мину калибра 120 мм с соответствующей маркировкой, которую использовали для удара по ВС РФ в Донецкой области.