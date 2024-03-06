На прощание с Навальным в Москве пришли почти 30 тысяч человек 7 6.03.2024, 19:15

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В других городах люди собирались почтить память политика возле стихийных мемориалов.

Не менее 27 тысяч человек пришли проститься с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным на Борисовском кладбище в Москве, сообщает «Медиазона».

Издание провело оценку данных столичного метрополитена и выяснило, что с 1 по 3 марта на ближайшую к кладбищу станцию метро «Борисово» вошли на 27 тысяч человек больше, чем обычно. Больше всего людей посетило кладбище в день похорон: в пятницу 1 марта от «Борисово» уехало на 18,6 тысячи человек больше, чем в другие дни, а в выходные около 8,6 тысячи человек. Издание уточняет, что это лишь минимальная оценка, которая включает в себя тех, кто приехал на метро.

Силовики начали преследовать людей, которые пришли проститься с политиком, спустя несколько дней после похорон. По данным «ОВД-инфо» в Москве было задержано несколько человек спустя два дня после траурных мероприятий. Не менее 128 человек в 19 городах России были задержаны на самих похоронах и мероприятиях памяти Навального. В Москве задержания проходили прямо возле храма, где отпевали Навального, и Борисовского кладбища, где его похоронили. В других городах люди собирались почтить память политика возле стихийных мемориалов.

Навальный скончался 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, куда он был этапирован в декабре 2013 года. ФСИН утверждает, что смерть политика наступила из-за внезапно оторвавшегося тромба. Соратники оппозиционного политика называют смерть Навального убийством и считают, что за его смертью стоят российские власти. Власти больше недели отказывались передавать тело Навального его матери Людмиле Навальной, требуя от нее не проводить публичные похороны. В итоге они прошли 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.