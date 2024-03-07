закрыть
7 марта 2024, четверг, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латвия восстанавливает усиленный режим на границе с Беларусью

1
  • 7.03.2024, 11:11
  • 1,438
Латвия восстанавливает усиленный режим на границе с Беларусью

Он будет действовать до 12 сентября.

Латвия собирается восстановить усиленный режим охрана на границе с Беларусью.

Планируется, что он будет действовать с 13 марта до 12 сентября 2024 года. Проект распоряжения подготовлен Министерством внутренних дел Латвии, пишет Delfi.

Усиленный режим охраны границы планируется установить в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края. Это связано с увеличением числа нелегальных мигрантов.

Усиленный режим действовал с августа 2023 года по 10 февраля 2024 года. В февраля Латвия не стала его продлевать, так как поток нелегальных мигрантов зимой уменьшился.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани