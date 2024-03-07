Латвия восстанавливает усиленный режим на границе с Беларусью 1 7.03.2024, 11:11

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Он будет действовать до 12 сентября.

Латвия собирается восстановить усиленный режим охрана на границе с Беларусью.

Планируется, что он будет действовать с 13 марта до 12 сентября 2024 года. Проект распоряжения подготовлен Министерством внутренних дел Латвии, пишет Delfi.

Усиленный режим охраны границы планируется установить в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края. Это связано с увеличением числа нелегальных мигрантов.

Усиленный режим действовал с августа 2023 года по 10 февраля 2024 года. В февраля Латвия не стала его продлевать, так как поток нелегальных мигрантов зимой уменьшился.