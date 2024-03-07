В Атлантическом океане найден гигант, который 200 лет считался исчезнувшим 1 7.03.2024, 11:21

5,878

Ученые не поверили своим глазам.

Исследователи заметили млекопитающее в водах Атлантического океана, но согласно всего, что известно науке, его там быть не должно было.

На прошлой неделе ученые заметили у берегов Новой Англии серого кита — это стало редким явлением для вида, который в течение веков вымирал в водах Атлантического океана, пока не исчез полностью. Морской гигант был замечен группой исследователей из Аквариума Новой Англии, пишет BBC (перевод - «Фокус»).

По словам научного сотрудника аквариума Орлы О'Брайен, которая первой заметила кита, они с коллегами попросту не поверили своим глазам — это казалось «безумием». Кит был замечен в 48 километрах к югу от Нантакета (Массачусетс). Исследовательнице удалось сфотографировать кита, а после его изображение показали специалисту Кейт Леммле, которая подтвердила, что на фото действительно серый кит.

Данные Аквариума Новой Англии свидетельствуют о том, что серых китов легко обнаружить из-за отсутствия спинного плавника, а также пятнистой серо-белой кожи. Представители этого вида являются обычным явлением для Тихого океана, однако в Атлантическом океане этот вид локально вымер — здесь серых китов в последний раз наблюдали еще в 18 веке.

Все изменилось в последние 15 лет: ученые заявляют, что за это время было зарегистрировано пять наблюдений серых китов в водах Атлантики и Средиземного моря. Предполагается, что причины миграции китов связаны с изменениями климата.

Повышение глобальной средней температуры привело к тому, что Северо-Западный проход, соединяющий Тихий и Атлантический океаны через арктические воды, летом был свободен ото льда. В результате серые киты смогли путешествовать между океанами более свободно, чем в предыдущие столетия.

О'Брайен также заявила, что наблюдение серых китов в Атлантическом океане стало еще одним напоминанием о том, что морские виды чрезвычайно быстро реагируют на изменение климата, если у них есть такая возможность.

Предполагается, что кит мог находиться в водах Атлантики в течение нескольких месяцев, так как еще в декабре он был замечен у побережья Флориды. Среди других недавних необычных наблюдений серых китов — один у берегов Намибии в 2015 году.

Тогда профессор биологии Калифорнийского государственного университета Лиз Альтер заявила, что киты, вероятно, будут появляться в Атлантике, однако не стоит ожидать, что в ближайшее время в Атлантическом океане появится постоянная популяция серых китов.