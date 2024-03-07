Глава академии Генштаба РФ призвал готовиться к крупномасштабной войне в Европе 5 7.03.2024, 11:25

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Владимир Зарудницкий

России могут нанести стратегическое поражение.

Затянувшиеся военные действия России в Украине могут перерасти в большую войну в Европе, заявил начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Существенно возрастает вероятность целенаправленного втягивания нашего государства в новые военные конфликты», — написал Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль».

По его словам, США и их союзники «всеми способами пытаются сохранить свою гегемонию» и поставили себе задачу нанести России «стратегическое поражение». Также Запад добивается смены власти в Кремле, чтобы ограничить суверенитет страны и разрушить ее территориальную целостность.

Поэтому, по мнению генерал-полковника, даже с завершением войны в Украине «кризисная конфронтация» России и Запада не завершится. «Запущенный процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы», — подчеркнул Зарудницкий.

При этом на фоне войны в Украине в мире не произошло крупного раскола и появилась большая группа нейтральных стран, которые стремятся к автономии от США и западных государств, утверждает военный. Однако, по его словам, «за редким исключением» это «недолгосрочные» союзники России и Москве нужно учитывать их военный потенциал при планировании мер обеспечения военной безопасности.

До этого в журнале «Военная мысль» вышла статья, в которой описывалось возможное нападение НАТО на Россию. В частности, в ней говорилось, что по стране будет нанесен быстрый глобальный удар, за которым последует воздушно-наземная или воздушно-морская операция. Осуществлять их будут объединенные оперативные формирования, которые готовятся в странах НАТО. Они способны в короткие сроки поразить административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру России, утверждалось в журнале Минобороны.

Ранее о риске прямого военного конфликта с Россией заявил президент США Джо Байден. По его словам, президент РФ Владимир Путин после «взятия Украины» может атаковать страны НАТО.