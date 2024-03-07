Российские компании начали массово банкротиться 7.03.2024, 12:22

Что происходит?

Россию накрыла волна корпоративных банкротств: за первые два месяца 2024 года количество обанкротившихся компаний увеличилось почти на 60% по сравнению с прошлым годом.

В январе банкротами признали 571 компанию против 364 год назад, а в феврале — 771 против 478, подсчитал «Коммерсант» по сообщениям о судебных актах в ЕФРСБ. Таким образом, прирост за январь 2024-го составил около 57%, а за февраль — 61%.

До этого число банкротств неуклонно снижалось: в 2021 году оно составляло 10 306 случаев, а в 2023-м — 7400. Снижению способствовал как мораторий на банкротства во время пандемии коронавируса, так и санкционный мораторий в 2022 году.

«Несмотря на дискуссии о целесообразности введения в 2022 году моратория, постфактум можно утверждать, что ряду компаний удалось подстроиться под новые экономические реалии и преодолеть сложности», — говорит советник Orchards Вадим Бородкин.

По его словам, в 2023 году крупные кредиторы, даже «имея законные возможности добиваться принудительного взыскания и подавать заявления о банкротстве крупных должников, нередко шли по иному пути, договариваясь о реструктуризациях».

Однако в 2024-м рост числа банкротств может оказаться устойчивым — на это указывает статистика по процедурам наблюдения. Такие процедуры вводятся судом после признания обоснованным заявления о несостоятельности юрлица от самого должника или его кредитора. Наблюдение длится от пяти месяцев и более. Оно показывает количество запусков новых банкротных процессов в корпоративной сфере.

Согласно данным Федресурса, в 2023 году наблюдение было введено в 7532 компаниях — это на 44,1% выше показателя 2022 года (5225 юрлиц), когда действовал мораторий. В январе этого года число процедур наблюдения выросло на 3%, а в феврале — на 3,2% год к году. В подавляющем большинстве случаев по завершении процедуры наблюдения компанию признают банкротом и открывают конкурсное производство.

Рост числа процедур наблюдения в России связан с «эффектом низкой базы из-за моратория», поясняет партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников. Число банкротств юрлиц в стране может вернуться к «допандемийным показателям», поскольку мораторий является эффективной мерой, но «не в долгосрочной перспективе», уточнил эксперт.

По его словам, опыт иностранных юрисдикций показывает, что по истечении «периода охлаждения» число банкротств увеличивается стремительно. «Так, за 2023 год в США число корпоративных банкротств выросло на 30%, в Германии — на 25%, во Франции, Нидерландах и Японии — на 30%», — отметил Красников.