ФСБ опубликовала видео убийства белоруса в Карелии

ФСБ опубликовала видео убийства белоруса в Карелии20
- 7.03.2024, 12:55
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И озвучила свою «версию».
Российская ФСБ озвучила свою версию убийства в Карелии белоруса Николая Алексеева.
Согласно заявлению ФСБ, в Карелии был «предотвращен теракт». «Гражданин Беларуси из националистического «полка имени Кастуся Калиновского» планировал взорвать административное здание в Олонце», передает РИА «Новости» заявление пресс-службы ведомства.
Мужчина, по словам российских силовиков, при задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб и был убит.
«Среди представителей органов безопасности и гражданского населения пострадавших нет», сообщает ФСБ.
У убитого Николаева якобы «была изъята бомба, изготовленная на основе взрывчатого вещества британского производства и американского детонатора, а также пистолет и патроны».
Также ФСБ опубликовала видео «нейтрализации» Николая Алексеева. События происходят в каком-то полуразвалившемся складе.
Сегодня стало известно, что 6 марта в Олонецком районе Республики Карелия ФСБ убила 49-летнего Николая Алексеева.
Алексеев — активист из Беларуси, участник протестов 2020 года.