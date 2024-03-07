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ФСБ опубликовала видео убийства белоруса в Карелии

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  • 7.03.2024, 12:55
  • 7,708
ФСБ опубликовала видео убийства белоруса в Карелии

И озвучила свою «версию».

Российская ФСБ озвучила свою версию убийства в Карелии белоруса Николая Алексеева.

Согласно заявлению ФСБ, в Карелии был «предотвращен теракт». «Гражданин Беларуси из националистического «полка имени Кастуся Калиновского» планировал взорвать административное здание в Олонце», передает РИА «Новости» заявление пресс-службы ведомства.

Мужчина, по словам российских силовиков, при задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб и был убит.

«Среди представителей органов безопасности и гражданского населения пострадавших нет», сообщает ФСБ.

У убитого Николаева якобы «была изъята бомба, изготовленная на основе взрывчатого вещества британского производства и американского детонатора, а также пистолет и патроны».

Также ФСБ опубликовала видео «нейтрализации» Николая Алексеева. События происходят в каком-то полуразвалившемся складе.

Сегодня стало известно, что 6 марта в Олонецком районе Республики Карелия ФСБ убила 49-летнего Николая Алексеева.

Алексеев — активист из Беларуси, участник протестов 2020 года.

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