Стало известно, как будут выглядеть SMS-повестки военкоматов Беларуси
- 7.03.2024, 16:10
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Для уточнения данных и на войну.
Примеры SMS-оповещений военнообязанных разработали в Беларуси. Об этом узнал «Флагшток» из тендера, объявленного Военным комиссариатом Гомельской области.
К опубликованной на Электронной торговой площадке закупке «Обеспечение оповещения абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи посредством направления SMS-сообщения» на сумму 1 тысяча рублей прикреплен документ за подписью военкома Андрея Кривоносова. В нем говорится, что ориентировочные сроки осуществления закупки — февраль–март 2024 года. А в самом тендере указан срок поставки — с 1 апреля по 31 декабря 2024 года.
Также опубликованы требования к услуге. SMS от военкомата должны быть направлены в трех случаях:
- с целью уточнения данных воинского учета,
- для мероприятий мобилизационной подготовки (на военные сборы),
- при призыве граждан на военную службу по мобилизации (в случае ведения военных действий).
В последнем случае текст SMS будет выглядеть так.
«Вам надлежит немедленно явиться по адресу, указанному в мобилизационном предписании (в военный комиссариат)».
В конце февраля 2024 года «палата представителей» приняла во втором чтении поправки в законы по вопросам нацбезопасности. Теперь сотовые операторы обязаны предоставлять военкоматам и областным управлениям КГБ телефонные номера военнообязанных. Это сделано для того, чтобы высылать SMS-повестки. Такие сообщения будут считаться официальным уведомлением. В соответствии с законом, правовые последствия возникают с момента доставки сообщения.