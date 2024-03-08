Посольство США предупредило своих граждан об атаке на Москву 8.03.2024, 8:03

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Данные подтвердила разведка Великобритании.

На сайте посольства США в России появилось предупреждение о возможных терактах в Москве. В тексте говорится, что дипмиссия «отслеживает сообщения» о том, что «экстремисты намерены атаковать большие скопления людей, включая концерты» в течение следующих 48 часов. Конкретные мероприятия не указаны.

В заявлении также приводится оценка вероятности события — imminent (неминуемо). Гражданам США рекомендовали избегать людных мест и следить за сообщениями в местных СМИ.

Сейчас англоязычная версия сайта, на которой было размещено предупреждение, недоступна. На русскоязычной такой публикации нет.

Позже с похожим предупреждением выступило Министерство иностранных дел Великобритании, сославшееся на данные своей разведки и на американских коллег. В ведомстве посоветовали своим гражданам воздержаться от любых поездок в Россию.

«У экстремистов есть неизбежные планы атаковать массовые скопления людей в Москве», — заявили в МИД Британии.

8 марта в Москве должен состояться крупный концерт с участием звезд эстрады, который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ, а также ряд других мероприятий, посвященных международному женскому дню.