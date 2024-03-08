СМИ: «Кадыровцы» стали рабами на шахте в Донецкой области 8.03.2024, 18:14

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Их втихую снимают со штурмов.

«Кадыровцев» втихую снимают со штурмов для разграбления одной из шахт, расположенной в Донецкой области.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на агента партизанского движения «АТЕШ». По его данным, речь идет о разграблении шахты «Бутовка» (Ясиноватский район области). Воровством меди занимается подразделение «Ахмат-Восток».

«На пункт временной дислокации, они загоняют максимальное количество личного состава, снимая их со штурмов. Одной из основных целей является воровство меди. Своих рабов они не жалеют», - сообщил агент.

По его данным, там «кадыровцы» нагревают руки на украинских ископаемых, работая по 12-14 часов в сутки.

«Сначала медь режут, чистят и затем перевозят в тыл для продажи», - уточнили в «АТЕШ».

Партизаны сообщают, что у них есть данные о каждом участники организаторе упомянутой «операции». Скоро украинская медь нагонит каждого в неожиданном месте, намекнули там.