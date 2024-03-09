«Это реальная пощечина Путину» 9.03.2024, 5:00

Почему Украине было важно отправить спецназовцев в Судан.

По данным The Wall Street Journal, спецназовцы ГУР Минобороны Украины участвуют в боевых действиях против «вагнеровцев» и повстанцев в Судане. Но это – важная страна, в которой собирались установить «господство» российские прокси. То есть те повстанцы, которых поддерживала Россия.

Об этом «24 Каналу» рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что помощь оказали добровольцы спецподразделения «Тимура» ГУР МО. Он добавил, что российское влияние хотели распространять. Отметим, что повстанцев в Судане поддерживала ЧВК «Вагнера».

«Посмотрим на соседнюю Центральноафриканскую республику, где те же российские наемники просто свергли существующее правительство, и сейчас там "царят". То есть российское влияние на целый регион. И в соседнем Судане украинцы остановили расползание этой российской «заразы», – сказал Кузан.

Это реальная пощечина россиянам и такой разрекламированной ЧВК «Вагнера», которая фактически проиграла украинским спецназовцам в Судане. В то же время вагнеровцы, по мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, победили французские войска в соседней Центральноафриканской республике.

- Как раз и изменение риторики Макрона, президента Франции, связано не в последнюю очередь из-за событий в Африке. Ведь то, что не смогли сделать французы, сделали украинцы – остановили российскую "заразу", – считает Сергей Кузан.

Так Эммануэль Макрон изменил риторику и активно говорит о военной, вооруженной и технологической поддержке Украины.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что ситуация в Судане уже дестабилизирована. Мол, если бы украинские силы не отработали бы там, то было бы гораздо больше зверств.

Кузан добавил, что много старого советского оружия, которое было в Судане, передали Украине. Сейчас вооружение успешно используют на фронте.

- Эта война против России является глобальной. Мы должны уничтожать российские влияния и военные, и экономические, и гуманитарные, и культурные в любой части мира. Ведь помним, что российское убивает в той или иной форме, – отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.