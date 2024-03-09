В Кремле идет переворот 4 Телеграм-канал «Крымский ветер»

9.03.2024, 10:25

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Для плотника четвертого разряда Васильича нужен отвлекающий маневр.

Читаем ночью: Росгвардия прибыла в Кремль, там происходит государственный переворот.

Для того и затеваются отвлекающие теракты.

Да успокойтесь, Путин давно в морге, в холодильнике, а в Кремле — плотник четвертого разряда Васильич.

Кому нужно какого-то плотника переворачивать?

В течение 48 часов ничего, конечно, не произойдет — перенесут.

Телеграм-канал «Крымский ветер»