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Президент Турции Эрдоган намекнул на уход из политики

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  • 9.03.2024, 12:07
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Президент Турции Эрдоган намекнул на уход из политики

Муниципальные выборы 31 марта станут для него последними, заявил он.

Муниципальные выборы в Турции в конце марта станут последними для действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом глава государства заявил в пятницу, 8 марта, на собрании молодежной организации TÜGVА, отмечает «Немецкая волна». Эрдоган сослался на полномочия, данные ему в рамках законодательства.

В то же время 70-летний политик выразил уверенность, что консервативная Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой он является, останется у власти даже после ухода Эрдогана с поста главы государства. Результаты местных выборов станут «благословением для моих братьев, которые придут после меня», подчеркнул политик.

Сам президент не участвует в мартовских выборах напрямую. Однако перед ПСР стоит вопрос - сможет ли она отвоевать Анкару и Стамбул у оппозиции. В 2019 году мэром Стамбула в результате выборов стал Экрем Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии. Действующий президент руководил этим городом с 1994 по 1998 годы.

К слову, Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти в Турции более 20 лет. В 2003 году он впервые был избран премьер-министром, а в 2014-м - президентом. В 2018 году Эрдоган был переизбран на высший государственный пост. В 2023 году он вновь победил на выборах президента, однако лишь во втором туре, одержав верх над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Полномочия действующего главы государства истекут в 2028 году.

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