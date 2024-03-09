Премьер-министр Венгрии Орбан встретился с Трампом в США 9 9.03.2024, 12:22

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Они обсудили «широкий круг вопросов».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с будущим кандидатом на президентских выборах США от республиканцев Дональдом Трампом в американском штате Флорида. Об этом сообщает Reuters (перевод - «Европейская правда»).

Они обсудили «широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны», – говорится в заявлении предвыборной кампании Трампа.

Венгерский премьер в Twitter (X) выразил убеждение, что только возвращение Трампа в Белый дом может принести мир.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 9, 2024

«Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и которые могут принести мир. Он – один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!», – отметил в заметке Орбан.

В то же время в своем видео в Facebook премьер Венгрии заявил, что при президентстве Трампа в 2017-2021 годах был мир на Ближнем Востоке, а также в Украине.

По словам Орбана, сейчас в Украине не было бы войны, если бы Трампа переизбрали в 2020 году.

Экс-президент США и небольшая группа близких советников встретились с премьером Венгрии примерно на час в пятницу вечером на курорте Трампа Мар-а-Лаго, сообщили CNN информированные источники.

После этого бывший президент США повел главу венгерского правительства на концерт трибьют-группы, который был частью закрытого мероприятия в клубе.

Один из собеседников CNN описал встречу как «социальную» без всякой повестки дня, отдельный источник сообщил, что она была «дружеской». Как утверждает еще один источник, Орбан стремился к встрече с Трампом и планировал находиться в США отдельно.