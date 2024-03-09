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В России загадочно умер повар Путина, который обслуживал его последние годы

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  • 9.03.2024, 13:09
В России загадочно умер повар Путина, который обслуживал его последние годы

В Кремле запустили протокол дополнительный проверки всей еды.

В России внезапно умер один из поваров российского диктатора Владимира Путина, который обслуживал его последние несколько лет. В Кремле проводят внутреннее расследование и проверяют еду.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным российских источников, мужчине из команды поваров, которые обслуживают президента РФ, было 46 лет. Он был спортсменом, имел хорошую физическую подготовку, а также бегал по утрам. Повар обслуживал первое лицо российского государства на протяжении последних четырех лет.

На данный момент в Кремле идет внутреннее расследование в связи с его смертью. Источники утверждают, что сейчас российские следователи проверяют разные версии инцидента, в том числе и убийство, но пока истинные причины неизвестны.

Кроме того, утверждается, что в администрации президента РФ запустили протокол дополнительной проверки всей еды, которую подают Путину.

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