В России загадочно умер повар Путина, который обслуживал его последние годы 2 9.03.2024, 13:09

В Кремле запустили протокол дополнительный проверки всей еды.

В России внезапно умер один из поваров российского диктатора Владимира Путина, который обслуживал его последние несколько лет. В Кремле проводят внутреннее расследование и проверяют еду.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным российских источников, мужчине из команды поваров, которые обслуживают президента РФ, было 46 лет. Он был спортсменом, имел хорошую физическую подготовку, а также бегал по утрам. Повар обслуживал первое лицо российского государства на протяжении последних четырех лет.

На данный момент в Кремле идет внутреннее расследование в связи с его смертью. Источники утверждают, что сейчас российские следователи проверяют разные версии инцидента, в том числе и убийство, но пока истинные причины неизвестны.

Кроме того, утверждается, что в администрации президента РФ запустили протокол дополнительной проверки всей еды, которую подают Путину.