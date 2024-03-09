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СМИ: Вместе с Залужным с военной службы уволили генерал-лейтенанта Сергея Шапталу

  • 9.03.2024, 13:24
СМИ: Вместе с Залужным с военной службы уволили генерал-лейтенанта Сергея Шапталу

Он был признан лечебной комиссией непригодным к военной службе.

Экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Шапталу уволили с военной службы по состоянию здоровья. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в Минобороны.

Два отдельных источника издания подтвердили, что Шаптала как и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был уволен по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе с изъятием с воинского учета.

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

7 марта стало известно, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на пост посла Украины в Великобритании. Президент Украины сообщил, что генерал сам просил о таком направлении для себя.

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