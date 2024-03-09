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Очередной хапун: в Бресте и Малорите задержаны десятки людей

  • 9.03.2024, 17:25
  • 2,240
Очередной хапун: в Бресте и Малорите задержаны десятки людей

Известно о задержании минимум 40 человек.

Согласно источникам «Белсата», 7 марта силовики провели массовые задержания в Бресте и Малорите.

Известно о задержании минимум 40 человек, многие из них получили 15 суток ареста. После так называемого рейда пропала связь с юристом Владимиром Малеем, вероятно он также задержан.

Также источники сообщают, что брестский изолятор временного содержания переполнен. Много людей оказалось в изоляторе за подписку на «экстремистские СМИ» и за комментарии.

Кроме того, в ИВС много тех, кто вернулся из-за границы и водителей дальнобойщиков. В чем обвиняют последних – неизвестно.

Правозащитники о массовых задержаниях 7 марта ничего не сообщали.

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