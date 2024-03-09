The Economist: Быстрое перемещение техники по Европе имеет решающее значение для сдерживания РФ 9.03.2024, 18:23

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Улучшение военной мобильности в Европе стало главным приоритетом как для НАТО, так и для ЕС.

Крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны Steadfast Defender 24 начались 24 января и продолжатся до конца мая. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих из вооруженных сил 31 страны-члена НАТО, а также Швеции, недавно присоединившейся к альянсу, и они имеют целью показать, как НАТО может быстро развернуть силы из Северной Америки и всей Европы для отражения нападения «почти» равного противника" — то есть, России, отмечает The Economist (перевод — zn.ua).

Со времени прошлогоднего саммита в Вильнюсе Альянс работает над тем, чтобы 300 тысяч военнослужащих находились в состоянии повышенной готовности, а также над созданием силовых структур для отражения нападения, откуда бы оно не происходило. Кроме того, что НАТО имеет гораздо больше членов, чем во времена холодной войны, оно также имеет гораздо более длинную границу, которую нужно защищать. Ключевым выводом учений является то, что еще предстоит сделать для обеспечения беспрепятственного передвижения значительно больших сил через национальные границы в случае подлинного кризиса или предкризисного положения.

Со времен холодной войны передвижение войск по Европе запуталось в паутине национальных правил и таможенных требований, в то время как необходимая физическая инфраструктура, такая как надежные железнодорожные системы и мосты, достаточно прочные, чтобы выдержать вес танковых транспортеров, была отвергнута.

Улучшение военной мобильности в Европе путем преодоления этих препятствий, якобы, стало главным приоритетом как для НАТО, так и для Европейского союза после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Четыре года спустя вопрос военной мобильности был добавлен в "Совместную декларацию", которую ЕС и НАТО впервые обнародовали в 2016 году, о том, как эти две организации могут взаимодополнять друг друга. ЕС разработал план действий по военной мобильности, который получил название "Военный Шенген", а для его реализации был создан проект под руководством Нидерландов — PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество).

Пока что PESCO разочаровывает. Бен Ходжес, до 2017 года командовавший американскими войсками в Европе, а сейчас консультирующий НАТО по вопросам логистики, говорит, что PESCO развален "потому что они забрали деньги". Европейская комиссия предложила 6,5 миллиарда евро на финансирование 95 проектов по поддержке военной мобильности в рамках бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Однако после переговоров со странами-членами эта сумма была сокращена до 1,69 миллиарда евро.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС добавил еще большую срочность, объявив о новом плане, охватывающем четыре основных направления: так называемые "мультимодальные коридоры"; регуляторная реформа; устойчивость и готовность (особенно сосредоточены на угрозах безопасности транспортных систем); и "целенаправленное партнерство", что по сути означает тесное сотрудничество между ЕС и НАТО, с этой целью Америка, Канада, Норвегия и Великобритания присоединились к PESCO. В январе ЕС объявил, что 1,69 миллиарда евро было израсходовано, и сейчас он выделяет еще 807 миллионов евро на 38 дополнительных проектов, направленных на улучшение транспортировки войск и техники.

С этого времени Нидерланды вместе с Германией и Польшей объявили о новом плане развития военного коридора для переброски войск из европейских портов Северного моря на восточный фланг НАТО. Он будет направлен на устранение транспортных помех, таких как низкие или слабые мосты (танки весят гораздо больше, чем раньше) и бюрократия, требующая разрешений на перемещение боеприпасов через границы. Он также будет придавать приоритет военным железнодорожным нуждам перед гражданскими перевозками, когда это будет необходимо.

- Украина продемонстрировала, насколько важны поезда для доставки танков, других боевых машин и боеприпасов на линию фронта, — пишет издание.

Беспокойство НАТО также вызывает дефицит военной техники и недостаточная поддержка принимающей страны для прибывших войск. Ссылаясь на опыт украинских войск, высокопоставленный чиновник НАТО говорит, что западным странам также нужно гораздо больше противовоздушной и противоракетной обороны.