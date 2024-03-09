СМИ: Дочь Путина отправила певца «Шамана» в колонию 9.03.2024, 19:27

В исправительном учреждении ему стало плохо.

Российский певец-патриот SHAMAN (Ярослав Дронов), который является частым гостем пропагандистских концертов, поддерживающих войну в Украине, выступил в женской исправительно-трудовой колонии, передает «Главред».

По информации пропагандистского телеграмм-канала «Кремлевская табакерка», певцу-фавориту Путина пришлось ехать по указке дочери диктатора Екатерины Тихоновой.

«Она выступает за его активное политическое участие в будущем и даже познакомила Дронова с отцом», - пишут российские СМИ.

Сообщается также, что сам певец был не в восторге от идеи провести 8 марта в женской колонии, но, как говорят осведомленные люди, особого выбора ему не оставили.

Кроме того, певцу-путинисту там стало плохо. «Он почувствовал себя плохо. Тюремные запахи, извините, спровоцировали рвоту», - сказал источник, близкий к артисту.