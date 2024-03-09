закрыть
9 марта 2024, суббота, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Дочь Путина отправила певца «Шамана» в колонию

  • 9.03.2024, 19:27
СМИ: Дочь Путина отправила певца «Шамана» в колонию

В исправительном учреждении ему стало плохо.

Российский певец-патриот SHAMAN (Ярослав Дронов), который является частым гостем пропагандистских концертов, поддерживающих войну в Украине, выступил в женской исправительно-трудовой колонии, передает «Главред».

По информации пропагандистского телеграмм-канала «Кремлевская табакерка», певцу-фавориту Путина пришлось ехать по указке дочери диктатора Екатерины Тихоновой.

«Она выступает за его активное политическое участие в будущем и даже познакомила Дронова с отцом», - пишут российские СМИ.

Сообщается также, что сам певец был не в восторге от идеи провести 8 марта в женской колонии, но, как говорят осведомленные люди, особого выбора ему не оставили.

Кроме того, певцу-путинисту там стало плохо. «Он почувствовал себя плохо. Тюремные запахи, извините, спровоцировали рвоту», - сказал источник, близкий к артисту.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин