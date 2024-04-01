Авиаэксперт: Истребитель F-16 защищает воздушного пространства в 27 раз больше, чем система Patriot 1.04.2024, 5:17

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F-16 видит все воздушные цели и может их уничтожать.

Наземные противовоздушные системы обороны типа Patriot закрывают воздушное пространство в радиусе 150 км вокруг себя. А истребители F-16 во время пролета закрывают территорию на расстоянии до 4100 км, «F-16 видит все воздушные цели и может их уничтожать».

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский.

Прибытие в Украину первых F-16 ожидается уже летом, сейчас готовится инфраструктура под их размещение, за рубежом оканчивают обучение украинские пилоты и технический персонал.

- Давайте не забывать, что общая программа перехода Воздушных сил Украины на новый тип самолетов рассчитана на два года. Был создан отдельный офис, который будет готовить и инфраструктуру, и модулировать подготовку летчиков. Потому что не надо забывать, что обучаются как пилоты-курсанты (например, в Британии идет обучение «с нуля»), так и подготовленные пилоты, которые проходят переподготовку на новый тип самолета.

Идет комплексный подход: обучаются несколько видов пилотов, обучается технический персонал, обучаются офицеры боевого управления, которые будут модулировать боевые действия с помощью этих самолетов. Поэтому программа очень большая, сложная, но все идет по плану, наши пилоты очень хорошо обучаются и уже видим первые их самостоятельные полеты, — рассказал Храпчинский.