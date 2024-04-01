В Барановичах по «народной» статье судят сразу 17 человек 1.04.2024, 11:01

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Судьи — Анастасия Павлюченко и Инна Павловская.

1 апреля в суде Барановичского района и города Барановичи судьи Анастасия Павлечко и Инна Павловская будут рассматривать дела по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщает «Вясна».

По ним проходят сразу 17 фигурантов: Александр Леончик, Евгений Цыбулько, Юрий Хованский, Михаил Петраш, Филипп Степин, Вячеслав Боровик, Кристина Дидышко-Черкашина, Иван Дидышко, Хута Дмитрий, Апанович Эдуард, Артюх Олег, Лесковец Алексей, Абрамович Дмитрий, Сергеев Олег, Тадро Ольга, Шкутько Вячеслав, Стахейко Елена.