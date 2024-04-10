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Финляндия строит базу НАТО в 100 км от российской границы

  • 10.04.2024, 7:44
Финляндия строит базу НАТО в 100 км от российской границы

Подробности.

В городе Миккели на юге Финляндии, расположенном примерно в 100 километрах от российской границы, планируется создание новой штаб-квартиры сухопутных сил НАТО. Об этом идет речь в материале финской газеты Iltalehti.

Издание отмечает, что в Миккеле действует так называемый штаб высокой готовности, он находится в оперативном состоянии 24 часа в сутки. Власти планируют создать там штаб-квартиру НАТО, которая будет подчиняться командованию объединенных сил в городе Норфолк в США — части военного командования НАТО.

Кроме того, известно о планах отправить для работы в Миккели минимум 375 офицеров стран-членов НАТО, из них по меньшей мере 25 — от Финляндии. Предполагается, что в мирное время структура будет позволять координировать сухопутные операции в регионе.

Глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал, что благодаря созданию центра командования сухопутных сил НАТО будет возможность «пожать плоды членства всех северных стран» в Альянсе.

«Чтобы мы действительно могли воспользоваться преимуществами пребывания всех скандинавских стран в НАТО, важно, чтобы мы находились в одном штабе для всех вооруженных сил», — говорит Грам.

Журналисты издания отмечают, что убедить главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в целесообразности создать новую штаб-квартиру в Финляндии смогла Норвегия. Этот вопрос также будет обсуждаться на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле этого года.

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