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Из-за прорыва дамбы остановила работу система предупреждения о ракетном ударе «Воронеж М»

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  • 10.04.2024, 8:32
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Из-за прорыва дамбы остановила работу система предупреждения о ракетном ударе «Воронеж М»

Россия не может отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет на южном направлении.

Затопление Орска и Оренбургской области может иметь для России неприятные последствия в военной сфере.

Под угрозой затопления оказался критически важный объект - система предупреждения о ракетном нападении «Воронеж М».

Такой информацией 9 апреля поделился влиятельный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, предположительно, связан со спецслужбами РФ.

Станция «Воронеж М», которая находится всего в 20 км от ушедшего под воду Орска, экстренно прекратила работу. После прорыва дамбы есть серьезная опасность затопления этой системы.

«Из-за отключения РЛС «Воронеж М» в Орске возникли проблемы отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет на южном направлении», - сообщил российский ресурс.

Он уверяет, что угроза затопления станции «очень высока», так как вода продолжает прибывать.

«Если это произойдет, то восстановить радиолокационную «дыру» быстро не получится, потребуется как минимум несколько лет», - сообщил канал.

Напомним, что наводнение в Оренбургской области началось 5 апреля. В районе Орска произошел прорыв дамбы на реке Урал, вследствие чего огромные объемы воды обрушились вниз по течению, затапливая города и села. Под водой оказалась, в том числе, часть областного центра - Оренбурга. Пик наводнения еще не пройден.

Эксперты уверяют, что стабилизировать ситуацию удастся не ранее, чем через пару недель. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Также идет принудительная эвакуация населения. Местные жители отказываются уезжать, так как вынуждены спасать имущество от мародеров.

Справка. «Воронеж-М» - надгоризонтная радиолокационная станция большой дальности. Работает с 2006 года. Предназначена для обнаружения баллистических и крылатых ракет. «Воронеж-М» работает в метровом диапазоне волн. Дальность обнаружения целей - до 6 тыс. км. Закрывает северо-западное направление, контролируя воздушное пространство от побережья Марокко до Шпицбергена.

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