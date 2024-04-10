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Forbes: Украина могла построить свой первый беспилотный боевой корабль

  • 10.04.2024, 8:41
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Forbes: Украина могла построить свой первый беспилотный боевой корабль

Оружие способно разрушать пролеты сталебетонных мостов.

Украинские малые беспилотные катера, начиненные взрывчаткой, стали одним из основных средств в борьбе с Черноморским флотом России. Ими было поражено немало российских кораблей.

Последним из них был ракетный корвет «Сергей Котов», атакованный возле порта Феодосия на юго-востоке Крыма 5 марта, пишет Forbes.

Если в этих дронах есть недостаток, то это, возможно, их боеголовки. Их вес составляет 400 или 500 фунтов (180 – 220 кг), и обычно это слишком мало для того, чтобы один беспилотный катер мог потопить вражеский корабль.

Поэтому такие катера атакуют стаями, а операторы пытаются наносить по целям несколько ударов.

Вполне возможно, что украинцы имеют целью представить беспилотный катер с большей стандартной боеголовкой: 1100-фунтовый монстр (около 500 кг), как сообщается, взят из снятой с эксплуатации противокорабельной ракеты Styx.

«Если это так, украинские операторы беспилотных лодок могут иметь новый класс оружия – такого, которое могло бы топить корабли и, возможно, также разрушать пролеты сталебетонных мостов, таких как стратегический Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Первые доказательства возможного появления нового катера появились на прошлой неделе, когда румынские чиновники обнаружили опрокинутую надувную лодку с жестким корпусом в Черном море вблизи Тузлы», – говорится в материале.

Румынская береговая охрана отбуксировала затонувший объект в порт Констанца, где его осмотрели правительственные эксперты. По данным румынских СМИ, корабль был оснащен радиопомехами. Рядом также было найдено взрывное устройство – вероятно, боеголовка.

«Удивительно, но на фотографиях брошенного беспилотного надводного аппарата, похоже, изображена боеголовка, которая все еще прикреплена к носу судна. Мы не знаем наверняка, кому принадлежит дрон и как он оказался в румынских водах. Морской эксперт Х.И. Саттон сделал вывод, что сам корпус является модификацией поисково-спасательного катера американского производства, копии которого Украина получила в качестве помощи. А массивная боеголовка происходит от старой противокорабельной ракеты Styx, которую когда-то имел украинский флот», – пишет издание.

Если Саттон прав относительно технических деталей и аппарат действительно является украинским, возможно, украинцы пытаются добавить к своему флоту беспилотных катеров настоящий беспилотный боевой корабль – морской дрон с серьезной огневой мощью.

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