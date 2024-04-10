2024 год станет переломным для Лукашенко 5 10.04.2024, 11:03

4,934

Диктатору придется отвечать.

Лукашенко никогда не упускает возможности показать себя верным партнером Путина, пишет украинский блогер Виктор Каспрук для gazeta.ua:

— Это он недавно продемонстрировал, пугая возможным конфликтом в так называемом Сувалкском коридоре — узком перешейке, объединяющем территории государств Балтии с Польшей и отделяющем Калининградскую область России и Беларусь.

Блогер считает, что сейчас мы можем говорить о «полуаннексии» Беларуси:

— Лукашенко уже не контролирует логистику и аэродромы в своей стране, формально еще сохраняет условный контроль над государственными органами управления, КГБ, полицией и армией. Пока РФ ведет войну в Украине, Путин, если не произойдет ничего неожиданного, готов мириться с такой ситуацией неопределенности. Он ведь давно запланировал Беларуси место в подобии возрожденного СССР, но без участия в ней Украины не видит смысла форсировать этот вопрос.

Сейчас Лукашенко, по словам Виктора Каспрука, вынужден выступать перед международным сообществом в жалкой роли:

— Он — дрессированная обезьяна Путина, пытающейся не выполнять все приказы из Кремля.

Кроме того, сама белорусская армия несет опасность для узурпатора. В отличие от КГБ и полиции, военные не имеют к нему особой лояльности. Именно поэтому Лукашенко не рискует провести мобилизацию, без которой не сможет присоединиться к войне в Украине. А в случае возникновения критической ситуации в стране, военные как организованная дисциплинированная сила, могли бы разгромить лукашенковских силовиков и навсегда отправить его в Москву.

2024 год может стать переломным для белорусского диктатора, считает блогер:

— Ему должно исполниться 70 лет, и 30 из них он нелегитимно правит в Беларуси. Очевидно, что последний диктатор Европы теряет свою мертвую хватку, его здоровье подорвано десятилетиями всяческих излишеств, болезнями и лишним весом, но на политическую пенсию он выйти не может. Как и передать страну своему наследнику, да и любому из своего ближайшего окружения.

Лукашенко не хочет отправлять белорусские войска воевать в Украину, преследуя собственные внутренние цели, но все равно — он уже является соучастником преступлений Путина. Не понимать этого он не может. Поскольку именно этот диктатор разрешил завозить русских солдат в свою страну для обучения и последующего вторжения на территорию соседнего независимого государства. Он сделал все, чтобы поддержать российский геноцид в Украине.

Однако было бы рискованно считать, что вопрос вступления Беларуси в войну — единоличное решение самого Лукашенко, считает блогер:

— На каком-то этапе российско-украинской войны Путин может принудить белорусского диктатора к ней присоединиться. Не исключено, что он до сих пор отказывался, ссылаясь на немногочисленность своей армии. Конечно, белорусам не под силу самим начать наступление на Украину с севера, чтобы захватить части Киевской, Черниговской, Житомирской и Волынской областей. Но когда в Кремле запахнет жареным, у Путина может появиться идея второго фронта, который рассеет и подорвет силы украинских войск. Одним из вариантов реализации этой идеи является создание объединенной российско-белорусской армии, где основные офицерские должности передадут россиянам.

Однако в военном плане это вряд ли имело бы серьезный эффект, поскольку такие объединенные вооруженные силы все равно были бы малочисленными и недостаточно боеспособными. А зная, какие порядки сейчас царят в российских войсках, не исключено, что восстание, массовое бегство или саботаж еще больше ослабят моральный дух такой гибридной армии.

До начала полномасштабного вторжения казалось, что Лукашенко хочет повторить фокус 2014 года: заявлять о своей лояльности к Москве, но одновременно притворяться нейтральным, пытаясь не сжечь окончательно все мосты с Западом. Но сегодня прежние связи с западниками почти разрушены, и Кремль пристально следит, чтобы они не восстановились.

Лукашенко всецело зависит от Путина, считает Виктор Каспрук:

— Без него он бы давно отошел в историю. Эти два диктатора стали «политическими сиамскими близнецами». Они презирают друг друга, но когда Путин что-то галлюцинировал о людях с победными генами, то имел в виду не только россиян, но и белорусов.

Чтобы там не озвучивал публично давно уже нелегитимный белорусский руководитель, он не менее осторожен, чем итальянский диктатор Бенито Муссолини. Тот не присоединился к Гитлеру, пока не стало ясно, что Франция проиграет. Когда Украина добьется успеха, Лукашенко будет подчеркивать свою фактическую непричастность. Однако именно он включил зеленый свет путинским убийцам на украинской границе.

У Лукашенко есть два сценария будущего: плохой и еще хуже. Если он отправит войска в Украину, то станет крайне уязвимым дома, ведь его влияние на страну ослабеет. Не отправит, и Россия проиграет захватническую войну — он точно потеряет контроль над Беларусью, и может быть отстранен от власти насильно и повторить судьбу Муссолини.

Сейчас Лукашенко пытается воздерживаться от прямого присоединения к войне в Украине, силой принуждая белорусский народ к повиновению. Каждое неверное движение чревато крахом этой империи страха. Диктатор преступник, но не идиот. Он отлично видит, что россияне застряли в Украине. Если дать втянуть Беларусь в войну — он рискует потерять армию, и тогда его тирания рассыплется. В России готовятся к летнему наступлению на Украину. В этом контексте важно, какую роль Путин отводит Беларуси. Есть ли у Путина рычаги давления на Лукашенко, чтобы побудить его пойти на откровенно самоубийственный шаг?

Однако, как считает блогер, у Москвы остается еще один вариант:

— Ударить из Беларуси по Украине тактическим ядерным оружием, рассчитывая на то, что ответ прилетит по белорусской территории. Конечно, это наивно, однако Путин держит в запасе и это решение — несмотря на то, что не раз получал предупреждение от Запада, что ответ будет мгновенным. И может означать не только конец его правления, но и исчезновение России с карты мира.

Очень похоже, что Путин и его ближайшее преступное окружение рассматривают несколько вариантов втягивания Беларуси в войну, и не только против Украины. Если Путин с Лукашенко попытаются заблокировать Сувалкский коридор, а затем вторгнуться в государства Балтии — это одно. А когда угроза это сделать окажется обманным маневром, чтобы отвлечь внимание от вероятного российского наступления со стороны Беларуси на Украину — это совсем другое.

В течение 30 лет узурпации власти Лукашенко неоднократно удавалось избегать политических ловушек со стороны Кремля. Сейчас он должен пройти сложный экзамен в подтверждение этого мастерства. Здесь к позитиву можно отнести то, что Лукашенко мало взволнован судьбой Беларуси после завершения его правления. Главное — его семья, и его жизнь. Поэтому спасения ради он будет готов на все.

Возможность оторвать Беларусь от России появится только после поражения последней. Это наверняка будет означать и ее отрыв от Лукашенко. Ведь он украл у белорусов 30 лет их будущего. И за это Лукашенко обязательно придется ответить, как и за все совершенные преступления: бесследные исчезновения своих политических противников, пытки и убийство политических заключенных, ограбление белорусского народа, контрабанду нефтепродуктов и фальсификацию выборов, что бы он там дальше ни делал.