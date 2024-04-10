ЕС снял санкции с российских миллиардеров Фридмана и Авена 1 10.04.2024, 11:47

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Решение принял Суд Евросоюза.

Суд Евросоюза постановил снять персональные санкции ЕС с российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.

Соответствующее решение опубликовано на сайте судебной инстанции.

В документе говорится, что Фридман (гражданин России и Израиля) и Авен (гражданин России и Латвии), будучи основными акционерами Альфа-групп, были включены в санкционные списки ЕС по решению Совета ЕС. Последний счел их связанными с подсанкционными лицами, а также с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе судебного разбирательства бизнесмены настаивали, что доказательства, предоставленные Советом ЕС, являются ненадежными и не заслуживают доверия. Суд ЕС согласился с тем, что причины для включения бизнесменов в санкционные списки были недостаточно обоснованными.

В частности, суд счел, что «степень близости» между бизнесменами и Путиным, а также его окружением «не свидетельствует о том, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Также суд посчитал, что это не свидетельствует о том, что предприниматели оказывали «материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины».

Фридман и Авен попали под санкции ЕС сразу после вторжения российской армии в Украину — в конце февраля 2022 года. Ограничения против Авена официально объяснялись тем, что он «извлекал выгоду из своих связей во власти», а против Фридмана — тем, что ему «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина».

В рамках санкций у бизнесменов были заморожены все активы в ЕС. Также им запретили въезжать на территорию стран союза. Весной 2022 года бизнесмены подали иск в суд ЕС, в котором оспаривали ограничения.

В марте этого года Евросоюз исключил из своих санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и сына миллиардера Дмитрия Мазепина — автогонщика Никиту Мазепина. Также из-под санкций были выведены бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Медоянц и президент европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозеф Хамблек.

Кроме того, санкции были сняты с умерших россиян: командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, депутатов Госдумы Николая Борцова и Виктора Зубарева, замминистра обороны Геннадия Жидко и генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Однако из санкционного списка не убрали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб в августе прошлого года вместе с Уткиным. Это объяснялось тем, что сын бизнесмена стал бенефициаром его активов, которые по-прежнему могут быть использованы против Украины.